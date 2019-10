Barbara d’Urso/ Domenica Live e Non è la D’Urso: oggi è Carmelita-Day!

Quest’oggi sarà il “Barbara d’Urso day”. Prima con Domenica Live dalle 17.20 e poi Live Non è la d’Urso in onda nella prima serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset. La sfida con lo show del prime time era quella di realizzare un talk sulla falsa riga di Pomeriggio 5 e Domenica Live. “Mi hanno chiesto di fare un talk in prima serata, ho risposto che stavo bene come stavo. Ci hanno messo un anno per convincermi. L’azienda mi aveva chiesto il 12% di share, sono arrivata al 20%. Il mio hashtag è: “Pochissima spesa grandissima resa””, rivelava prima dell’inizio intervistata su Repubblica. Gli ascolti però, questa volta non la stanno premiando. La giornata è piena di proposte interessanti: la fiction su Rai1, Che tempo che fa in onda sulla seconda rete di Viale Mazzini e Non è l’Arena in onda su La7 con Massimo Giletti. Anche per questo motivo, e senza il forte traino di Striscia la Notizia, il programma non sta facendo ascolti soddisfacenti. Dopo la chiusura di Temptation Island Vip (domani il capitolo finale), il programma della nostra Carmelita dovrebbe proprio spostarsi al lunedì sera.

Barbara d’Urso: oggi in TV dalle 17 fino all’una di notte

Barbara d’Urso è spesso accusata di fare televisione trash ma lei, sa bene come rispondere: “Ben vengano le critiche costruttive, perché devo continuare a imparare. Poi ci sono quelle distruttive, finché ci sono vuol dire che sono divisiva. Personalità forte: piaci e non piaci. Però se le persone intelligenti dicono qualcosa di cattivo mi feriscono”. Lei però, non si pente mai del suo particolare stile: “Cerco di rappresentare la vita quotidiana, fatta anche di gente bizzarra come i miei opinionisti. Mi metto al posto di chi sta a casa: magari è triste, non ha una lira. Ho il dovere di informare, ma anche di regalare due risate”. La vita di Carmelita, è segnata da step precisi e ritmi incessanti, per potere incastrare tutto alla perfezione: “Mi sveglio alle 6 e 50, prendo una serie di gocce omeopatiche, mi spruzzo sotto la lingua ferro, alternando rame e oro colloidale. Seguo un protocollo alcalino. Esco di casa alle 7.30, un’ora e mezza di danza classica, poi dalle 9.40 sono qui. Prima riunione Pomeriggio Cinque, poi Domenica Live, Non è la d’Urso, Grande fratello. L’incubo sono i vestiti da provare. Vivrei in tuta”.

