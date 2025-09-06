Barbara d'Urso potrebbe restare in Rai dopo Ballando con le Stelle 2025: il giornalista e giurato del programma Ivan Zazzaroni si sbilancia...

Ivan Zazzaroni si sbilancia su Barbara d’Urso: “Difficile esca dalla Rai…”

Mancano poche settimane all’inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle e Ivan Zazzaroni, uno dei giurati più consolidati del programma, ha rilasciato alcune considerazioni e sensazioni della vigilai ai microfoni di TvBlog. Nello specifico il celebre giornalista si è soffermato sulla partecipazione di Barbara d’Urso, il cui futuro secondo Zazzaroni sarà ancora in Rai. Si vocifera infatti che la conduttrice abbia accettato la proposta di gareggiare a patto di trovare una porta aperta in futuro.

Voci di corridoio, ovviamente da prendere con le pinze, sulle quali il giurato si esprime in questi termini: “Barbara non ha bisogno di essere lanciata, ma penso che ora che ha messo un piede in Rai, difficilmente ne uscirà”. Secondo Ivan Zazzaroni, quindi, Barbara potrà dare il suo apporto al programma, difendendosi molto bene in pista da ballo. “È molto appassionata ed è allo stesso tempo un personaggio televisivo molto forte”, ha detto il giornalista sportivo.

Ivan Zazzaroni, dal futuro in Rai di Barbara d’Urso al rapporto tra i colleghi di Ballando con le Stelle

Da Barbara d’Urso a Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni ha parlato anche del suo rapporto con la collega giurata, che dal suo arrivo gli avrebbe “rubato” la parte del giudice cattivo. “Lei dà una provocazione più forte e decisa, così ho fatto un passo indietro”, assicura Zazzaroni, che ammette di avere instaurato un rapporto cordiale con la collega.

Sempre parlando di Selvaggia, nell’intervista a TvBlog ha ricordato alcune tensioni del passato tra la Lucarelli e la presidentessa Smith. Dissapori che, a quanto pare, sono stati totalmente risolti. “In passato c’è forse stato qualche momento di tensione tra Carolyn e Selvaggia, ma è stato poi tutto superato”, le sue parole.