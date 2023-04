Barbara D’Urso, dopo la pace con Presta a cena con Marco Leonardi/ Novità in vista?

Barbara D’Urso a cena con Marco Leonardi

Barbara D’Urso è stata avvistata dal settimanale “Nuovo” in compagnia di Marco Leonardi, ex amministratore delegato di Mediaset Premium e, prima ancora, Direttore Acquisizione e Vendita Diritti Mediaset. I due sono stati paparazzati a cena insieme, mentre si abbracciano e si sfiorano con confidenza: il manager e la conduttrice sono legati da un sentimento di grande stima e affetto. Di cosa avranno parlato a cena insieme?

Nell’ultimo periodo la presenza di Barbara D’uso è stata molto ridimensionata sulle reti Mediaset, oggi conduce solo Pomeriggio Cinque. Inoltre Carmelita è stata “ospite” di Mara Venier in una puntata di Domenica In: “Me l’ha chiesto Mara e non potevo dire di no”, ha detto Barbara, giustificando la sua presenza nel videomessaggio per l’amica Gabriella Labate. Secondo voci di corridoio, Leonardi sarà il nuovo direttore delle risorse artistiche di Mediaset, al posto di Giorgio Restelli.

Barbara D’Urso pace fatta con Lucio Presta

Inoltre Barbara d’Urso ha fatto pace con Lucio Presta, il celebre manager dei vip. L’allontanato tra i due risale al 2020 in piena pandemia, quando Presta pubblicò sui social un post molto duro, poi cancellato: “Pensierino del mattino in tempo di Coronavirus: posto che l’orrore televisivo che produce ogni giorno, ogni mese, ogni anno la suora Laica in paillettes (naturalmente nulla a che fare con le Suore Laiche vere che sono esempi da seguire) è ormai da tempo sotto gli occhi di tutti e quindi vorrei non tornare sull’argomento quello che mi domando ogni giorno è: come mai una Testata giornalistica VIDEONEWS accetta di mettere la Firma su tanto poco e tanto orrore?”. In quei giorni la D’Urso aveva recitato l’Eterno Riposo in diretta tv su Canale 5 insieme a Matteo Salvini. Qualche giorno fa Barbata D’Urso ha pubblicato su Instagram un selfie proprio con Lucio Presta: “In un mondo pieno di conflitti… Anche i più piccoli devono avere fine con la Pace. Bello guardarsi negli occhi. Parlare. Dirsi che alcune battaglie sono totalmente inutili e sapersi perdonare a vicenda”.

