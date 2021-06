Barbara D’Urso: drastica riduzione per Pomeriggio 5?/ Mediaset pensa a puntate di…

Barbara D’Urso, a settembre, tornerà in onda con una nuova stagione di Pomeriggio 5. La trasmissione di canale 5 andrà in onda, come sempre, dal lunedì al venerdì, ma con puntate che potrebbero avere una durata inferiore rispetto a quella classica. A diffondere la clamorosa indiscrezione è Davide Maggio secondo il quale Mediaset starebbe pensando di puntare sempre su Pomeriggio 5 come programma d’informazione e d’intrattenimento quotidiano ma con puntate che durerebbero solo 45 minuti. Dopo averlo annunciato durante una diretta Instagram, Davide Maggio ribadisce il concetto sul proprio sito svelando come Mediaset starebbe pensando ad una variazione delle puntate settimanali del programma di Barbara D’Urso. La conduttrice che ha salutato Live – Non è la D’Urso, dunque, tornerà sicuramente a condurre Pomeriggio 5, ma a che ora?

Barbara D’Urso e Pomeriggio 5 in onda dalle 18?

Pomeriggio 5 è sempre stato trasmesso intorno alle 17 traghettando il pubblico di canale 5 fino alle 18.40. Tuttavia, secondo quanto fa sapere Davide Maggio, da settembre, il programma pomeridiano di Barbara D’Urso potrebbe essere trasmesso, sempre dal lunedì al venerdì, ma alle 18. Le puntate, dunque, durerebbero solo 45 minuti. Come aggiunge Davide Maggio, però, nulla è ancora confermato. Nei prossimi giorni, i palinsesti Mediaset 2021/2022 dovrebbero essere più chiari. Per il momento, tuttavia, pare che canale 5 sarà rivoluzionato con la domenica sera che potrebbe essere occupata da Silvia Toffanin con un programma nuovo trasmesso di pomeriggio e con Gerry Scotti che dovrebbe andare in onda in prima serata con un’edizione tutta nuova di Scene da un matrimonio. Tutte le indiscrezioni di questi giorni, dunque, saranno confermate?

