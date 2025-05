Barbara D’Urso contro Mediaset dopo l’addio: “Spariti tutti, troppo dolore”

Dopo due anni dal brusco addio a Mediaset, Barbara D’Urso ha rilasciato una lunghissima intervista alla scrittrice Teresa Ciabatti su Sette, il magazine del Corriere della Sera, che uscirà venerdì prossimo. La conduttrice partenopea ha ripercorso la sua vita soprattutto il dolore della morte della mamma quando lei era ancora una bambina. Ed ha parlato anche della sua carriera fatta di alti e bassi, di successi e flop, polemiche e riconoscimenti fino allo stop improvviso che non è dipeso da lei. E Barbara D’Urso ha attaccato duramente Mediaset proprio per il modo in cui ha interrotto la collaborazione professionale.

Delitto di Garlasco, il mistero dei vestiti in un canale/ “Sembravano insanguinati, abiti di marca estivi”

È un fiume in piena Barbara D’Urso nell’intervista, ha rivelato di aver saputo che non avrebbe più condotto Pomeriggio Cinque da un comunicato e che nonostante l’azienda avesse assicurata la continuazione con nuovi progetti tale ipotesi non si è mai concretizzata. “Sono spariti tutti” è sbottata la D’Urso che poi ha aggiunto: “Dopo l’addio a Mediaset non potevo restare in Italia e sono andata a Londra.” Fino al giorno prima riceveva più di 200 messaggi poi solo quelli degli amici più stretti, si è sentita tradita e delusa ma non si è persa d’animo, si è scritta ad un College a Londra ed ha coltivato la sua passione per la danza classica.

Scomparsa Clara Rossignoli, riprese ricerche/ “Si cerca il corpo nel boschetto e nel fiume vicino a casa”

Barbara D’Urso rompe il silenzio sull’arrivo in Rai: “Ecco la mia verità”

Dopo la rottura con Mediaset Barbara D’Urso è rimasta lontana dal piccolo schermo, fatta eccezione per alcune ospitate. In questi mesi non sono mancati rumor e indiscrezioni di un suo possibile approdo in Rai e l’ultimo in ordine di tempo ad averlo lanciato è stato Dagospia nei giorni scorsi che sostiene che la collaborazione tra la D’Urso e la Rai sia ormai certa e che a settembre sarà in onda con un programma pomeridiano. Barbara D’Urso a settembre sarà in Rai con un nuovo programma? Adesso, la conduttrice è pronta a rompere il silenzio come da lei stesso annunciato sui social: “Dopo due anni di mio silenzio è arrivato il momento della mia verità che sarà raccontata in un modo unico.”