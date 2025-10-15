Barbara D'Urso e Belen Rodriguez: è gelo a Ballando con le stelle 2025: "Neanche un saluto." Perché hanno litigato? Spunta retroscena...

A Ballando con le stelle 2025 è scoccata la pace tra Belen Rodriguez e Selvaggia Lucarelli ma non tra Belen e Barbara D’Urso. Nella puntata di sabato scorso, infatti, la showgirl argentina è stata ballerina per una notte dello show e in sala prove si è trovata faccia a faccia con la conduttrice partenopea. Ebbene, stando a quanto riporta Giuseppe Candela su Chi, pare che tra Belen Rodriguez e Barbara D’Urso sia regnato il gelo più totale. Il giornalista ha parlato di vecchie ruggini e qualche frecciatina.

Il magazine Chi riporta infatti che ha regnato sovrano il silenzio e il gelo tra Barbara D’Urso e Belen Rodriguez a Ballando con le stelle 2025: “Un filmato disponibile su RaiPlay le mostra a pochi metri di distanza dietro le quinte, entrambe impegnate a provare. In realtà le due si sono incrociate più volte, ma a regnare è stato il silenzio. Belen e Barbara non si sono, infatti, rivolte la parola. Nemmeno un saluto”. Insomma nessun incontro e nemmeno un saluto tra le due conduttrici segno che le vecchie tensioni non sono state superate.



Perché Barbara D’Urso e Belen Rodriguez hanno litigato? Frecciate e scontri tra le due

Perché Barbara D’Urso e Belen Rodriguez hanno litigato? I motivi delle tensioni tra le due risalgono al 2011 quando Belen era fidanzata con Fabrizio Corona. E cosa è successo lo ha rivelato la stessa Rodriguez durante un’intervista al Fatto Quotidiano: “Non ho nulla contro di lei. È vero che i suoi programmi non li apprezzo, ma li rispetto. Lei è una grande professionista. La discussione nacque quando ero fidanzata con Fabrizio Corona: a Le Iene, durante un gioco, la mandai a quel paese. L’ho fatto per proteggere una persona a me cara. La reazione non è stata forse delle più gradite ma io non ho nulla contro di lei”. Successivamente nel 2017 i fratelli di Belen, Cecilia e Jeremias, usciti dal GF Vip hanno rifiutato di essere ospiti a Domenica Live. “Faccio il 22% anche senza i fratelli Rodriguez” fu l’iconica battuta di Barbara D’Urso destinata a rimanere negli archivi del gossip televisivo. Da allora pare che i rapporti non si sono per nulla rasserenati.