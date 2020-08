Barbara D’Urso è fidanzata?/ Parla Marta Flavi: “Cerca l’amore vero ma è piena di…”

Barbara D’Urso fidanzata? No, la conduttrice di Canale 5 è ancora single ma, a quanto pare, desidererebbe davvero trovare il grande amore. Nel numero speciale della rivista Nuovo in Famiglia, in edicola questa settimana, l’esperta di sentimenti Marta Flavi ha detto la sua sulle situazioni amorose di alcuni volti dello spettacolo. Tra questi spicca la conduttrice di Pomeriggio 5, Live Non è la D’Urso, Domenica Live e Grande Fratello. Stando a quanto riporta Lanostratv.it, Marta Flavi ha dichiarato che, nonostante alla conduttrice siano stati affibbiati tanti flirt, la verità è che la D’Urso è ancora single perché non si accontenta del primo che passa ma cerca il vero amore. “Cerca l’amore vero, ma è piena di impegni”, ha ammesso la Flavi.

Barbara D’Urso cerca il grande amore: “Ma dove lo trova il tempo?”

Dunque non solo l’uomo giusto per Barbara D’Urso non è ancora arrivato, ma a rendere tutto ancora più difficile è il fatto che la conduttrice sia sempre impegnatissima. D’altronde è in Tv sei giorni su sette e, spesso, anche con più di un programma al giorno. A settembre si prepara a tornare con Pomeriggio 5 dal lunedì al venerdì, con Domenica Live e Live non è la D’Urso la domenica sera. “Dove lo trova il tempo per un uomo? Deve proprio valerne la pena” fa dunque notare, giustamente, Marta Flavi, ricordando che la D’Urso è ancora una grande sportiva oltre che una stakanovista. Ma se arrivasse l’uomo che riesce davvero a conquistare completamente il suo cuore, allora per la D’Urso potrebbe davvero cambiare qualcosa…



