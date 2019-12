Barbara D’Urso e Filippo Nardi fidanzati?/ “C’è un sentimento speciale”

Cosa c’è davvero tra Barbara D’Urso e Filippo Nardi? Tra la conduttrice Mediaset e l’ex gieffino c’è davvero del tenero? Da mesi si rincorrono voci di un rapporto speciale tra Barbara D’Urso e Filippo Nardi che, legati da una bella amicizia, sono sempre più complici come testimoniano anche i siparietti di cui sono protagonisti a Pomeriggio 5. In una unga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo ha svelato di essere lui il corteggiatore famoso della conduttrice di Pomeriggio 5. “Quell’uomo sono io. Non so dire che tipo di sentimento è nato tra noi, di certo ci vogliamo molto bene. Né io né lei abbiamo urgenza, chi lo sa cosa ci riserva il futuro. Siamo due persone molto decise. E poi sappiamo di poter contare l’uno sull’altro: se Barbara dovesse chiamarmi alle tre di notte perché ha bucato una ruota dell’auto, io mi precipiterei ad aiutarla”, ha confessato Nardi.

BARBARA D’URSO E FILIPPO NARDI: “CI VOGLIAMO MOLTO BENE”

Ormai non ci sono dubbi: tra Barbara D’Urso e Filippo Nardi c’è un affetto sincero e speciale. L’ex gieffino non nasconde di provare un sentimento per la conduttrice Mediaset al punto da aver pensato anche ad una convivenza. “Io voglio convivere con la donna che amo. L’ho detto anche a Barbara. E’ sbiancata e mi ha detto: ‘Non ci penso neanche!’. In effetti siamo tutti e due gelosi dei nostri spazi e non vogliamo che nessuno ci tocchi niente in casa. Allora le ho risposto che avremmo potuto prendere due appartamenti nello stesso palazzo”, ha aggiunto ancora Nardi al settimanale Nuovo. Quelle di Filippo, dunque, sono parole importanti. La D’Urso deciderà di rispondere nella prossima puntata di Pomeriggio 5 di cui sarà ospite? Single da tempo, Barbara deciderà davvero di tuffarsi in una nuova storia d’amore proprio con Nardi? Ai posteri l’ardua sentenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA