BARBARA D’URSO E FILIPPO NARDI STANNO INSIEME?/ Lei fa chiarezza: “Ma certo che…!”

Barbara d’Urso e Filippo Nardi sono fidanzati? “Ma no… Giuro!” è la replica della conduttrice su Instagram. Solo voci di corridoio, peraltro infondate, quelle che hanno catalizzato l’attenzione del pubblico nei mesi scorsi. È da un bel po’ di tempo, infatti, che circolano rumors su una loro presunta relazione amorosa, rumors che i due non si sono mai preoccupati di smentire, almeno fino a questo momento. Filippo ha condiviso una storia in cui si legge un titolo sul loro presunto flirt, e Barbara è intervenuta smentendo tutto. Al momento, i due sono in vacanza insieme ad alcuni amici in comune. Nonostante lui compaia spesso sui suoi profili social, tra la d’Urso e l’ex gieffino non c’è niente di niente. Filippo è un bell’uomo ed è molto simpatico, ma non è il caso di attribuirgli avventure del genere.

Barbara d’Urso torna in tv

Tra Barbara d’Urso e Filippo Nardi, dunque, non c’è assolutamente alcun legame, se non quello di una forte amicizia che li ha portati a scegliere la stessa meta per le vacanze. In molti, al vedere le foto e i video postati sui social, si erano domandati se in fondo il gossip non fosse reale. Ma la d’Urso è stata categorica: i due non sono affatto fidanzati. Barbara e Filippo sono soltanto molto amici, come dimostrano le decine di scatti che condividono ogni giorno soprattutto su Instagram. Nel frattempo, la popolare conduttrice aspetta solo di tornare con tutti i suoi programmi, per raccontare a suo modo fatti di cronaca, storie curiose e soprattutto per le classiche chiacchierate da salotto tv. Ma per quello bisognerà aspettare ancora qualche settimana; giusto il tempo di rientrare dalla vacanza, insomma.

