Barbara D’Urso e Flavio Briatore stanno insieme?/ “Notte in hotel”: foto e scoop…

Barbara D’Urso e Flavio Briatore sono una nuova coppia? La conduttrice e l’imprenditore sono finiti al centro del gossip nelle ultime ore. Infatti, stando a quanto riportato da Pipol Gossip, i due sono stati fotografati insieme. A pubblicare la foto è stato il settimanale Diva e Donna che ha dedicato alla possibile coppia l’ultima copertina. I due sono stati immortalati in un hotel di lusso di Milano dove hanno cenato. Dunque, la conduttrice di Pomeriggio 5 potrebbe aver deciso di voltare pagina dopo la rottura col broker assicurativo Francesco Zangrillo.

Secondo quanto riportato dalla rivista, Barbara D’Urso e Flavio Briatore avrebbero fatto di tutto per depistare i fotografi, ma proprio questo avrebbe alimentato i dubbi. C’è chi non esclude che non sia l’amore ad essere di mezzo. i due potrebbero valutare di entrare in affari insieme, dunque non è scontato che vi sia un interesse amoroso tra i due. Di fatto, nessuno dei due ha commentato l’uscita di queste fotografie: sia Barbara D’Urso sia Flavio Briatore restano in silenzio.

La notizia della possibile relazione tra Barbara D’Urso e Flavio Briatore ha infiammato il web in poche ore. Va però precisato che l’imprenditore e la conduttrice di Mediaset sono stati paparazzati mentre sono entrati «separatamente per non attirare l’attenzione» in un hotel meneghino. Infatti, sulla rivista Diva e Donna si legge che sono stati «sorpresi mentre cercano di nascondersi». E c’è già chi si sbilancia parlando di coppia del 2023, ma comunque per ora resta solo un’ipotesi visto che non sono emersi altri dettagli sul loro rapporto. Del resto, Barbara D’Urso è da sempre molto riservata sulla sua vita privata tanto che la conduttrice ha sempre provato a nascondere le indiscrezioni riguardo i suoi amori. Infine, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, quella tra Barbara D’Urso e Flavio Briatore non è una conoscenza recente, perché pare che ci sia tra i due un rapporto di conoscenza da tempo.

