Barbara d’Urso e Francesco Zangrillo a Forte dei Marmi/Fuga romantica per il weekend?

Al grido di “aggiungi un posto a tavola che c’è un amore in più”, il settimanale Chi oggi rilancia di nuovo il gossip che ormai da settimane impazza e riguarda Barbara d’Urso e Francesco Zangrillo, suo presunto interesse amoroso. Ormai da un po’ si parla della coppia che i due potrebbero formare insieme ma non c’è stata ancora nessuna conferma ufficiale e, soprattutto, non sappiamo nemmeno molto bene se le cose andranno come tutti vogliono e sperano oppure no. Fatto sta che i paparazzi continuano a seguire la conduttrice e dopo averla beccato in giro per Milano proprio al fianco del bel Francesco Zangrillo, ecco che il nuovo numero di Chi rilancia il gossip beccando i due addirittura a casa di amici a Forte dei Marmi. Proprio questa sembra essere stata la destinazione del fine settimana per la presunta neo coppia ma nessuno è ancora riuscito ad immortalare un loro abbraccio o un loro bacio.

Barbara d'Urso e Francesco Zangrillo fidanzati?/ Beccati ancora insieme a Milano

Barbara d’Urso e Francesco Zangrillo a Forte dei Marmi per una fuga d’amore oppure no?

In particolare, sul settimanale si legge che Barbara d’Urso e Frnacesco Zangrillo sono scappati insieme a Forte dei Marmi per sedere nel salotto di Sandra Vezza e non solo. le foto pubblicate da Chi la vedono ospite a pranzo nello stabilimento balneare Alpemare di Andrea Bocelli (presente al pranzo) e della moglie. Un gruppo di amici quindi a pranzo insieme o una fuga romantica camuffata dalla presenza di altre persone intorno alla presunta coppia? Sicuramente Barbara d’Urso è il personaggio dell’estate e non solo per il gossip ma anche per l’amore, vero e presunto che sia.

