Barbara d’Urso e Francesco Zangrillo fidanzati?/ Beccati ancora insieme a Milano

Non è la prima volta che si parla di Barbara d’Urso in questi giorni ma questa volta se ne parla non in merito a quello che potrebbe essere il suo futuro televisivo quanto quello che succede nella sua vita privata. La conduttrice è stata beccata più volte con Francesco Zangrillo tant’è che si parla di una loro liason e di un loro fidanzamento, ma cosa c’è di vero? I due non hanno dato conferma ufficiale e nemmeno una smentita, fatto sta che i due continuano ad essere beccati insieme in giro per Milano ma non da soli. Questa volta è il settimanale Oggi che ha pubblicato le foto dei due insieme ma senza ulteriori colpi di scena. Niente baci o coccole, i due sembrano essere amici in un gruppo di amici.

Domenica Live oggi non va in onda/ Perché? Barbara d'Urso in vacanza, c’è Il Segreto

Barbara d’Urso e Francesco Zangrillo fidanzati? Nuovo avvistamento per la coppia

Il punto continua quindi ad essere quello, quello tra Barbara d’Urso e Francesco Zangrillo è un flirt del quale i giornali di gossip parlano da qualche tempo oppure no? L’assicuratore di 48 anni, continua ad essere beccato sempre nei paraggi della conduttrice di Canale5 e adesso i due sono stati beccati insieme durante una cena in un noto ristorante milanese, in centro città, in compagnia di alcuni amici. I due dopo la cena sono andati via insieme ma nessun indizio su una possibile liason. Lei continua a professarsi single ma la coppia viene vista insieme sempre più di frequente, dovremo attendere le vacanze per capire se i due continueranno a vedersi oppure no per capirne di più.

LEGGI ANCHE:

Barbara D'Urso fidanzata con Francesco Zangrillo?/ "Notizie false su di me"Antonio Razzi balla per Barbara D'Urso a Pomeriggio 5/ "Saremo a i Nuovi Mostri!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA