Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo fidanzati?/ Cena a Milano con amici, il gossip..

Barbara D’Urso continua a dichiararsi single, ma il settimanale Chi pubblica un nuovo servizio dedicato alla sua amicizia con Francesco Zangrillo. La conduttrice di Pomeriggio 5 che, in diretta, ha smentito nuovamente i rumors sulla sua vita sentimentale ribadendo di non essere fidanzata, è la protagonista di un servizio pubblicato sul numero in edicola dal 19 maggio del magazine diretto da Alfonso Signorini. Nelle foto pubblicate da Chi, la D’Urso è stata sorpresa durante una cena in uno dei suoi ristoranti milanese preferiti. Barbara, però, non era da sola con Francesco Zangrillo. Con loro c’erano anche Angelica, la sua migliore amica e l’inviato delle Iene Alessandro Di Sarno. Una cena tranquilla tra amici, dunque, quella che si sono concessi Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo?

Sabina Guzzanti è Virginia Raggi/ “Il mio nuovo mandato sarà una seconda ondata”

Barbara D’Urso single, Francesco Zangrillo innamorato?

Barbara D’Urso, concluso il lavoro, si concede qualche cena con amici tra i quali spicca anche Francesco Zangrillo che, da diverso tempo, viene accostato alla conduttrice di canale 5. Se la D’Urso continua a professarsi single, Francesco Zangrillo, attraverso i social, ha fatto sapere di essere innamorato anche se non ha svelato l’identità della donna che ha rubato il suo cuore. La dichiarazione d’amore di Zangrillo è arrivata per smentire l’omaggio floreale che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe fatto ad Elisabetta Gregoraci. “Per rispetto della verità non corteggio e non ho inviato fiori alla signora Elisabetta Gregoraci. Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qua, subentra, come sempre, la mia riservatezza”, sono state le parole di Zangrillo riportate da chi. Tra la D’Urso e Zangrillo, dunque, ci sarebbe solo un’amicizia.

LEGGI ANCHE:

Maurizio Costanzo: "Basta virologi in tv, hanno rotto!"/ "Ma quando lavorano?"UOMINI E DONNE/ Anticipazioni puntata 19 maggio: lite tra Armando e Nicola?

© RIPRODUZIONE RISERVATA