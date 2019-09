Barbara d’Urso e la diffida a Roberto Alessi/ “Certe foto mie? Non volevo che…”

Barbara d’Urso, Roberto Alessi e le foto che hanno spinto la conduttrice a mandare una diffida affinché non le pubblicasse. «Barbara, una volta ho ricevuto una diffida da te, che mi dicevi che non potevo pubblicare certe tue foto in vacanza. Una roba del genere…», ha raccontato il direttore di Novella 2000 a Live Non è la d’Urso. La conduttrice lo ha interrotto subito per spiegare. «No, no, no. Spieghiamo perché se no sembro una pazza», ha detto Barbara d’Urso. «Scusa… Non ti ho mai mandato diffide per pubblicare certe foto in vacanza, come dire che avevi certe foto…», ha proseguito la conduttrice. E poi ha chiarito quella presa di posizione: «Ho mandato una diffida per chiedere di non pubblicare mai le foto rubate dentro casa mia, come è diritto di tutti noi personaggi pubblici, che è diverso». Una precisazione che lei ritene doverosa, infatti spiega: «Se no sembra chissà che foto erano…».

BARBARA D’URSO, LA DIFFIDA A ROBERTO ALESSI E L’IMITAZIONE…

Barbara d’Urso si è resa protagonista sui social anche per una reazione ad un servizio di Live. Il programma ha seguito Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. In una serata lei è stata interpretata da una drag queen e il suo stupore ha divertito i social. «Io vi prego di guardare questo meraviglioso servizio. C’è la locandina… Geniali quelli del locale, con la scritta come la nostra. C’è la sosia di Pamela Perricciolo e chi interpreta me, la mia imitatrice. C’è un po’ di tutto». Quando va in onda il servizio si vede un momento di una serata di Eliana Michelazzo in cui Barbara d’Urso viene appunto rappresentata da una drag queen. Nella parte bassa del teleschermo si vede la reazione della conduttrice di Live Non è la d’Urso, stupita e al tempo stesso divertita. Del resto l’ironia è un tratto ben noto del suo carattere. Un po’ imbarazzata, Barbara d’Urso l’ha presa comunque bene.

