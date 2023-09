Barbara D’Urso: “É l’inizio di una nuova avventura…”/ La svolta a Londra é un ritorno a Mediaset?

Barbara D’Urso lascia l’Italia: accade con la sostituzione subita da Myrtha Merlino, a Pomeriggio 5

Barbara D’Urso replica con un viaggio all’estero alla sostituzione subita alla conduzione di Pomeriggio 5 da parte di Myrtha Merlino. La popolare conduttrice TV napoletana si lascia immortalare alle prese con un viaggio intrapreso nel Regno Unito, definendo il suo arrivo nella città UK, Londra, come una nuova avventura. Accade sulla scia della polemica che vede l’occhio pubblico dividersi a metà tra dissensi e consensi rispetto alla assenza della napoletana dai palinsesti TV e streaming di casa Mediaset, dove per almeno quindici anni lei ha condotto Pomeriggio 5. E mentre in data 4 settembre 2023 Myrtha Merlino succede al suo posto come nuova timoniera di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso non replica al saluto della sostituta ricevuto nel talk che lei conduceva “col cuore”, palesandosi del tutto impegnata alle prese con l’avventura londinese.

Spunta il piano B espansionistico, all’estero, di Mediaset

“Ieri il mio primo giorno di scuola – si legge tra le righe del post che testimonia la svolta londinese della conduttrice storica di Pomeriggio 5-, vivrò a Londra per un periodo di tempo, e l’inizio di una nuova avventura, continua… col cuore”, parole che giungono via Instagram, dicono e non dicono, rispetto alla nuova strada che intenderebbe percorrere la campana, anche nell’ipotesi di un nuovo progetto di casa Mediaset.

A prima firma Il sussidiario.net, infatti, non si direbbe azzardato un piano espansionistico di casa Mediaset all’estero, con uno o più format esteri che possano prevedere il ruolo di conduzione per Barbara D’Urso. E ad avvalorare l’ipotesi é il saluto che Martha Merlino destina al debutto della sostituzione inferta alla predecessora, che ai rinnovati palinsesti dell’azienda lo scorso luglio non veniva riconfermata nel ruolo di conduttrice di Pomeriggio 5, nonostante il contratto vincolante le parti coinvolte nella collaborazione non fosse giunto a scadenza.

Che Barbara D’Urso sia approdata nel Regno Unito, per imparare la lingua British, con l’intento di darsi ad una svolta estera che possa assicurarle un prestigio di risonanza mediatica International, anche ai fini di un progetto espansionistico di Mediaset, potrebbe rivelarsi cosa fondata. Anche perché in una recente intervista ripresa da Il corriere, l’Ad facente capo a Mediaset, Piersilvio Berlusconi, si diceva prossimo all’espansione della sua attività all’estero, assicurando di non voler lasciare l’Italia: “Al contrario. Una dimensione ancora più internazionale ci permetterà di aumentare gli investimenti in Italia e in Spagna, dove siamo radicati, dove vogliamo restare contribuendo ad allargare ulteriormente l’industria dei contenuti”.

Insomma, non é escluso un ritorno di Barbara D’Urso in casa Mediaset, così come ora si auspicano in massa, via social, i fan della napoletana, “col cuore”.











