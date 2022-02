Barbara D’Urso è Madre nello spot de La Pupa e il secchione/ Sketch con Jean Claude

L’annuncio che i fan di Barbara D’Urso attendevano da qualche giorno è finalmente arrivato. La conduttrice ha infatti stuzzicato la curiosità dei suoi follower postando alcuni capi d’abbigliamento legati ad una importante novità lavorativa che avrebbe annunciato a breve. Questo annuncio è poi arrivato sotto forma di uno spot pubblicitario che annuncia il ritorno de La Pupa e il secchione. Nella esilarante scenetta, ispirata a “Sensualità a corte”, la conduttrice veste i panni dell’iconica Madre e dà il via ad un botta e risposta con Jean Claude, interpretato ovviamente da Marcello Cesena. Il tutto serve ad annunciare l’arrivo di uno spettacolo “pazzesco” che è proprio quello de La pupa e il secchione show.

Ma come funzionerà questa nuova edizione de La pupa e il secchione? La formula è completamente rinnovata: si proverà infatti ad unire il clima brillante e ironico del programma con i contenuti più tipici del reality show. Oltre alle prove divertenti tra pupe e secchioni, saranno raccontate al pubblico le storie e le dinamiche personali maturate nel corso della settimana. Non mancherà una giuria a seguire, passo dopo passo, i miglioramenti dei vari protagonisti. L’edizione 2022 de La Pupa e il Secchione Show va in onda per otto puntate, il martedì a partire dal 15 marzo, su Italia 1.

