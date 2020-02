Barbara D’Urso e Malgioglio hanno litigato/ Lei “Sei in punizione, non ti rispondo!”

Barbara D’Urso e Cristiano Malgioglio hanno litigato? Il retroscena viene a galla nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5, dopo il filmato dell’intervista fatta a Malgioglio dopo il Festival di Sanremo mandato in onda in studio. In questo il paroliere fa di complimenti all’amica ma svela anche di tensioni frequenti tra loro: “Vi assicuro che Barbara è bellissima! – esordisce, per poi aggiungere – Noi siamo come due amanti che durante la giornata se ne dicono di tutti i colori, poi la sera fanno pace. Barbara io ti amo!” Tornati in studio è però la D’Urso a confermare del litigio: “Senti Cristiano, è inutile che ci provi in diretta. Sei in punizione, tu sai perché sei in punizione e non ti rispondo al telefono! Come due amanti litighiamo io e lui!” I tono sono comunque scherzosi, cosa che ci fa intendere che non sia una lite grave ma solo una scaramuccia.

Cristiano Malgioglio e le confessioni a Pomeriggio 5

Nell’intervista mandata in onda da Barbara D’Urso, Cristiano Malgioglio dice la sua su alcuni cantanti di Sanremo. In primis parla di Elettra Lamborghini: “La Lamborghini sembrava una Diana Ross dei poveri! – ammette – Avrei preferito che ballasse che si muovesse, poi quando si è girata e ha dato quello sbattito di natiche ho detto ‘Oh my God, ma cosa succede?'” Poi sul duetto di Al Bano e Romina sulla sua canzone dichiara: “Sono molto contento, sono ritornato dopo tanto tempo a Sanremo. Questa canzone è nata così, per gioco. – e aggiunge – abbiamo avuto qualche problema con il testo perché Romina voleva cambiare alcune cose e io ho fatto cambiare qualche cosa”. E conclude “La nostra amica Loredana Lecciso ha detto ‘Io voglio che Al Bano vada a Sanremo con Romina’, perché poi era la coppia che tutti quanti noi volevamo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA