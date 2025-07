Barbara d'Urso e Myrta Merlino si sono lanciate delle frecciatine sui social? Il loro gesti non lasciano dubbi ai fan.

Nelle scorse settimane Myrta Merlino ha concluso la sua esperienza a Pomeriggio Cinque, non ci sarà infatti lei al timone della prossima edizione del programma che aveva ereditato da Barbara d’Urso. Durante l’ultima puntata andata in onda su Canale 5 si è commossa quando è arrivato il momento di salute il pubblico e i telespettatori. Per lei è stata una stagione molto intensa e ci ha tenuto a precisare che la televisione è un grande lavoro di gruppo ed è per questo che ha ringraziato tutti i suoi collaboratori, ma anche l’editore e tutta la famiglia Mediaset.

Myrta Merlino ha fatto sapere che sono state 200 le puntate di Pomeriggio Cinque andate in onda quest’anno, il suo grazie più grande lo ha dedicato ai telespettatori che l’hanno seguita e sostenuta, poi ha ammesso che sentirà la loro mancanza. A molti utenti non è sfuggito un dettaglio sui social, nello stesso giorno in cui la conduttrice ha salutato il pubblico di Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha pubblicato un set di foto su Instagram che la ritrae sorridente, nella didascalia ha scritto ‘volo’. La sua era una frecciatina nei confronti di colei che aveva preso il suo posto nella trasmissione?

Myrta Merlino replica alla ‘frecciatina’ di Barbara d’Urso sui social? I fan non hanno dubbi

Myrta Merlino si sta godendo una piacevole e rilassante vacanza in Puglia e sta condividendo diversi scatti con i suoi affezionati fan. Sul suo profilo Instagram potrebbe anche aver replicato alla ‘frecciatina’ di Barbara d’Urso. In che modo? Dopo il post della conduttrice ha pubblicato uno scatto che la ritrae con un ventaglio con scritto ‘I love Carmela’.

Per chi non lo sapesse Carmela è il vero nome di Barbara d’Urso ed è per questo motivo che molti utenti si sono detti convinti che quella di Myrta Merlino fosse una chiara frecciatina nei suoi confronti, per replicare al post della conduttrice. Potrebbero essere solo delle coincidenze ma è davvero difficile pensare che le due non lo abbiano fatto per punzecchiarsi a vicenda sui social.

