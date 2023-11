Barbara D’Urso e Myrtha Merlino, l’incontro tra le rivali é inaspettato/ L’invito di Alessandro Cecchi Paone

Alessandro Cecchi Paone si prepara per la data del matrimonio civile con Simone Antolini: tra gli invitati anche Barbara D’Urso e Myrtha Merlino

Nel mezzo della competizione che le vede contendersi il titolo di primadonna al timone di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso e Myrtha Merlino si incontrano a distanza ravvicinata tra loro. O almeno questa é l’anticipazione più calda del momento, nel web. Essa si profila sulla base degli inviti che Alessandro Cecchi Paone ha inoltrato ad una compagine di vip, in vista dei celebrativi dell’ unione civile a suggellamento del suo amore rainbow.

In un intervento concesso all’agenzia Adnkronos lo stesso promesso sposo, Alessandro Cecchi Paone, ha rivelato che il prossimo 22 dicembre 2023 sposerà il fidanzato attuale, Simone Antolini. E alla cerimonia preannunciata sono invitate le acerrime rivali nella Battle Auditel di ascolti TV di casa Mediaset, o per meglio scrivere l’ex conduttrice storica e l’attuale timoniera di Pomeriggio 5: rispettivamente Barbara D’Urso e Myrtha Merlino! Oltre alle due presentatrici tra gli altri volti televisivi, farebbero parte della top list-invitation anche Vladimir Luxuria, Alfonso Signorini e Marisa Laurito.

“La cerimonia verrà officiata dal sindaco Gaetano Manfredi -si apprende dalla rivelazione di Alessandro Cecchi Paone prossimo alle nozze con il giovane Simone Antolini benedette dalla mention politica- …che ci tiene molto ad esserci, e come testimoni avrò accanto a me due donne straordinarie e fondamentali per mia vita, la mia ex moglie Cristina, che viene apposta per me da Madrid, ed Emma Bonino, la mia donna di riferimento della politica e delle unioni civili”. Il matrimonio civile per la coppia di promessi sposi si preannuncia una grande festa, con i festeggiamenti organizzati in uno dei teatri storici di Napoli “che ci darà modo di fare sia la cena, sia la festa, sia la discoteca. Tutto insomma si terrà in questo tempio della storia del teatro napoletano”.

Alessandro Cecchi Paone si racconta, prima del grande passo

“Pensavo di non essere destinato a mettere su famiglia perché non ho avuto figli e invece a 60 anni, non l’avrei mai detto, mi sono ritrovato un nuovo marito di 23 anni, una bambina di 5 anni, figlia di Simone e che vive con noi, e una cagnetta di 5 mesi. Insomma, la nostra sarà una vera e propria famiglia allargata”, spiega in aggiunta il promesso sposo vip del matrimonio che lo attende con Simone Antolini.

Tra gli invitati vip, anche un volto giornalista del gossip e direttore del giornale Nuovo TV, Riccardo Signoretti, ma “mancherà moltissimo il mio grande amico Maurizio Costanzo”.













