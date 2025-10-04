Barbara D'Urso scalda i motori in vista della seconda puntata di Ballando con le Stelle 2025, dopo una settimana di duro lavoro con Pasquale la Rocca

Barbara D’Urso è pronta al ritorno in pista questa sera, sabato 4 ottobre, per la seconda puntata di Ballando con le Stelle. Assieme al suo maestro, Pasquale La Rocca, punta a guadagnare posizioni in classifica e, soprattutto, a lanciare la sfida a Selvaggia Lucarelli. Nella scorsa puntata non sono mancate scintille tra le due, con la giornalista che l’ha provocata con un pungente paragone con Milly Carlucci. Alla D’Urso sembra sia scappato un bonario “vaffa”, come si evince anche da un video postato da Striscia la Notizia poche ore dopo la prima puntata.

Eppure le tensioni si sono dissolte quasi subito, grazie ad una prova godibile e convincente. Questa sera, però, è tutto da rifare per Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Anche perché la giuria si aspetta passi avanti da tutti i concorrenti, inclusa la mitica conduttrice.

“Vengo da due anni difficili, complessi perché quando fai un lavoro e cadi, o ti fanno cadere, il dolore c’è”, ha raccontato Barbara D’Urso alla vigilia di Ballando con le Stelle. Così, già nella prima puntata, la conduttrice ha espresso in pista tutta la sua voglia di rimettersi in gioco, di riprendersi il suo spazio, nel suo habitat naturale: la tv.

“Se qualcuno vede questo come un passo indietro sbaglia: io accetto la sfida con coraggio”, ha precisato una battagliera Barbara D’Urso prima di regalare una performance credibile al suo pubblico affezionatissimo. Stasera vuole compiere un ulteriore step, dopo una settimana di duro lavoro con Pasquale La Rocca. Attenzione, però, perché Selvaggia Lucarelli la attende al varco, pronta a dire cosa va e cosa non va della sua esibizione. Nuovo scontro in arrivo?