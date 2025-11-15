Barbara D'Urso e Pasquale la Rocca cercano una svolta a Ballando con le Stelle 2025 dopo una settima puntata non all'altezza delle aspettative

Barbara D’Urso e Pasquale la Rocca a caccia di una svolta a Ballando con le Stelle 2025, dopo alcune settimane vissute nel limbo. La conduttrice e il suo maestro di ballo, infatti, hanno chiuso la settima puntata a metà classifica, lontani dai piani alti. Un piazzamento piuttosto deludente rispetto alle premesse, quando la conduttrice sembrava una delle principali candidate alla vittoria del talent show di Milly Carlucci. Sabato scorso, la D’Urso si è giocata le sue carte con una performance gioiosa, ottenendo anche la totale approvazione della giuria nella sua esibizione individuale.

Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca fidanzati o strategia a Ballando con le stelle?/ Cosa sta accadendo

Paradossalmente è andato peggio assieme al suo coach Pasquale la Rocca, con una performance che non ha fatto breccia, anche stando alle varie pagelle pubblicate in rete dopo la fine della puntata. Infatti, la classifica finale ha vissuto Barbara stazionare in un limbo non soddisfacente.

Barbara D’Urso e Pasquale la Rocca a Ballando con le Stelle 2025 in cerca di una svolta per risalire la china

C’è dunque grande curiosità in vista dell’ottava puntata di Ballando con le Stelle 2025. Barbara D’Urso e Pasquale la Rocca, vogliono alzare la testa e risalire la classifica. Ci riusciranno? Di sicuro durante la settimana la presentatrice e il suo insegnante si sono impegnati moltissimo per togliersi nuove soddisfazioni in pista. Barbara D’Urso cercherà di scrollarsi di dosso alcune critiche e rilanciarsi assieme al suo maestro Pasquale.

Barbara d’Urso chi è: ex marito, figli Giammauro ed Emanuele/ Dall’addio a Mediaset al riscatto a Ballando

Dopo una prova un po’ retorica e fin troppo prevedibile, con un ballo che ha funzionato soprattutto nella scelta della canzone dedicata ai figli, Avrai di Claudio Baglioni, la D’Urso guarda avanti e forse rimescola le carte con La Rocca, per stupire e guadagnare posizioni in classifica. Dunque, verosimilmente, la coppia cambierà genere per provare a svoltare. Basterà?