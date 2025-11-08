Ecco la coppia che punta alla vittoria finale di Ballando con le stelle 2025: Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca

C’è un personaggio a Ballando con le stelle che, come dice Selvaggia Lucarelli, sembra che balli e si ponga al pubblico come se avesse tutto da perdere ora che può mettere a frutto la sua smania di ottenere un minimo di riscatto dopo gli ultimi anni rimasta in panchina: si sta parlando di Barbara d’Urso, che può vantarsi di essere affiancata da un maestro come Pasquale La Rocca che sa come vincere il programma.

Nella scorsa puntata del dancing show l’ex conduttrice di Canale5 non ha nascosto che il suo obiettivo è quello di vincere e gli apprezzamenti per la sua performance sono stati unanimi. Insomma, sembra che abbia alzato l’asticella sulle note di ‘You don’t Own Me’. E chissà che a lungo andare la vittoria non arrivi ora che la favorita Francesca Fialdini si è fatta male al piede.

Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca puntano alla vittoria: cosa faranno stasera?

Stasera andrà in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle dopo il consueto appuntamento con Affari Tuoi e il pubblico si chiede cosa si inventeranno Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca per cercare di incendiare la pista e convincere i giudici a dare loro dei voti ottimi che li piazzino nella parte alta della classifica. Sarà un ballo scatenato oppure punteranno sull’eleganza? Non bisognerà far altro che avere la pazienza di attendere.

Quello che è sicuro è che i due non devono rischiare troppo con la giuria di Ballando con le Stelle: parlare poco, scontrarsi ancora meno, essere concentrati e fare il loro ovvero ballare nel miglior modo possibile, anche perché hanno un’ottima affinità. Certo, i loro rivali non staranno di certo a guardare: infatti Filippo Magnini e Fabio Fognini si stanno dando battaglia per il podio.

