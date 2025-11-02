Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca sono una coppia fuori da Ballando con le stelle 2025? I due si sbilanciano e parlano del loro rapporto

Cosa c’è davvero tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca? Sta davvero nascendo una coppia a Ballando con le stelle? E no, non parliamo solo di ballo. È evidente ormai a molti che il rapporto che si è creato tra la conduttrice e il suo maestro sia molto forte, al punto che sembra andare oltre la semplice amicizia. Video su Instagram, indiscrezioni e avvistamenti parlano di quella che pare a tutti gli effetti una coppia, eppure nessuno dei due si sbilancia, almeno fino alla nuova puntata di Ballando, quando entrambi hanno raccontato qualcosa in più di questo legame.

La prima a parlarne è stata Barbara, ammettendo che “Io e lui abbiamo un’intesa fortissima, è un incontro magico, di forza, soprattutto per il nostro prodotto, perché il nostro obiettivo è portare un risultato bello.” Ha quindi spiegato che Pasquale ha mostrato a lei fragilità e lati di sé che, prima d’ora, non aveva mai mostrato a nessun altro.

Dal suo canto, Pasquale La Rocca ha rivelato di aver scoperto che dietro la donna forte e determinata che tutti vedono “ci sono delle fragilità, delle insicurezze, delle paure.”. E parlando del legame con Barbara D’Urso, ha aggiunto: “È un rapporto che trasferisce al pubblico positività, grande amicizia, amore, bene, tutto. Io sono cambiato in tutto questo, nella vita si incontrano persone che ti aiutano a far uscire dei lati migliori”. Il ballerino si è infine concentrato sulla coreografia preparata per la sesta puntata di Ballando con le stelle 2025, svelando un altro dettaglio del rapporto con la conduttrice: “Questo ballo rappresenta la gelosia e io sono una persona gelosa, anche un po’ di Barbara in questo caso, significa che c’è il volerla proteggere.”