Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca stanno davvero insieme o la coppia funziona ai fini della gara di Ballando con le stelle 2025? Come stanno le cose

C’è un gossip che ha travolto Ballando con le stelle 2025 sin dall’inizio e continua ad incuriosire il pubblico di Rai 1 ed è il presunto flirt tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Il rapporto che si è creato tra la conduttrice e il ballerino è molto forte, tanto che entrambi hanno confermato la presenza di una affinità fuori dal comune, cosa che, d’altronde, si nota anche in pista, nelle loro coreografie. Ma è solo un’amicizia e, dunque, un legame speciale, o c’è davvero qualcosa in più?

Barbara D'Urso e Pasquale la Rocca, Ballando con le Stelle 2025/ Il piano contro la giuria dopo l'ultimo flop

Partiamo dai fatti: ogni qual volta è stata posta a Barbara e Pasquale la domanda precisa “Sta insieme? Siete una coppia?”, nessuno dei due ha replicato con un sì o con un no. Non c’è stata smentita, insomma, né tantomeno una conferma, gesto che qualcuno ha iniziato a credere voluto ma per strategia. Lo stesso Riccardo Signoretti, sul suo settimanale Nuovo TV, ha fatto notare che: “Barbara d’Urso è una vecchia volpe del meccanismo televisivo. Sa che se nasce una storia, o si crede che possa nascere, può aiutare ai fini della classifica”.

Barbara d’Urso chi è: ex marito, figli Giammauro ed Emanuele/ Dall’addio a Mediaset al riscatto a Ballando

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, il flirt è una strategia per Ballando con le stelle? Qual è la verità

Un ragionamento che porta a dedurre che, secondo il direttore, la D’Urso starebbe ‘sfruttando’ l’immagine di questa coppia per ottenere una visibilità maggiore ai fini della gara di Ballando con le stelle 2025, cosa che, d’altronde, gioverebbe allo stesso Pasquale La Rocca. In questo senso, la coppia, insomma, non esisterebbe se non per la gara: è evidente che la conduttrice e il maestro siano molto legati ma sicuramente non dal punto di vista romantico. Se a questo aggiungiamo la risposta arrivata da Pasquale proprio negli ultimi giorni – “Ma perché bisogna subito pensare all’amore o alla storia? Due persone non possono essere amiche?” – e la smentita della sorella di La Rocca al flirt con Barbara D’Urso, la verità sulla presunta coppia appare ormai accertata.