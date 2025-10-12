Sta nascendo un flirt tra Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle? Rossella Erra lancia il gossip in diretta

Sta nascendo un amore a Ballando con le stelle 2025? È quanto insinuato da Rossella Erra nel corso della terza puntata, in diretta, dopo la nuova esibizione di Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. I due si sono esibiti in una lambada che ha conquistato, inaspettatamente, la giuria al completo. “Una performance eccezionale”, l’ha definita Alberto Matano, ammettendo che “Si vede un impegno incredibile, che va sottolineato. Ho l’impressione che si sono incontrate due persone molto simili. Però, mi domando: c’è anche il divertimento dietro l’impegno?”.

Ha confermato questa impressione prima Ivan Zazzaroni, che ha dichiarato: “Io ti ho trovato semplicemente strepitosa. Divertita, atteggiamento perfetto, lui ha tirato fuori una coreografia coinvolgente che avrà coinvolto anche le persone a casa”; poi Canino, che ha aggiunto: “Mi è molto piaciuta la lambada e credo che ti abbia fatto click. Lasciati andare come abbiamo detto”.

Complimenti, poi, anche da Carolyn Smith, secondo la quale, per Barbara D’Urso, è stata “la migliore performance che hai fatto ma devi lavorare meglio coi piedi”. Commenti positivi, seppur con finale pungente, anche da parte di Selvaggia Lucarelli, che ha notato: “Media altissima ma è tutto molto lineare, va tutto bene, non succede niente”. Intanto, dal lato opposto della sala, Milly Carlucci ha notato una Rossella Erra irrequieta e desiderosa di dire la sua. Avuta la parola, Erra ha lanciato il gossip su Barbara e Pasquale: “C’è intesa e inaspettata complicità tra questi due, la fanno vedere qua in pista e non solo…”, lasciando dunque intendere che tra i due accada qualcosa anche dietro le quinte. Così ha lanciato la stoccata alla Lucarelli: “Selvaggia, mettiti l’anima in pace: hai perso Pasquale!”