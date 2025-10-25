Barbara D'Urso replica a Selvaggia Lucarelli con una coreografia audace e plateale a Ballando con le Stelle 2025? "Ecco lo show..." annuncia sui social

Barbara D’Urso e Pasquale la Rocca volano a Ballando con le Stelle, ma la giuria non è del tutto convinta

Fresca della vittoria di sabato scorso, Barbara D’Urso va a caccia di conferme a Ballando con le Stelle 2025, insieme al suo maestro Pasquale La Rocca. Selvaggia Lucarelli, pur elogiando gli aspetti più tecnici, aveva bacchettato la conduttrice per aver “rinunciato allo show”. In sostanza, si aspettava da lei qualcosa di più “plateale”, qualcosa che ancora non c’è stato: un colpo di teatro, un guizzo di inventiva, qualche cosa che fosse coerente con le sue conduzioni pirotecniche su Mediaset. “Il vero problema è che balli bene e fine”, le critiche ferme di Selvaggia Lucarelli.

Emanuele e Giammauro Berardi, chi sono i figli di Barbara D'Urso/ Ecco perché non parla di loro in TV

“Ti nascondi dietro coreografie meravigliose”, ha continuato la giornalista e giurata di Ballando con le Stelle. Parole e accuse che hanno innescato un vero e proprio dibattito in rete, ma anche una spinta social favorevole per la conduttrice, che infatti è balzata in testa alla classifica, aggiudicandosi la puntata.

Barbara D'Urso replica a giuria di Ballando: "Io trash? Mi chiedevano quello e lo facevo"/ "Qui faccio altro"

Barbara D’Urso pronta per “lo show” a Ballando con le Stelle: spoiler e stoccata a Selvaggia Lucarelli

Stasera, sabato 25 ottobre, Barbara D’Urso si trova di fronte ad un bivio: continuare per la sua strada o provare a convincere Selvaggia Lucarelli con un’esibizione più audace? Difficile dirlo, anche perché la conduttrice è apparsa ancora seccata per le allusioni della Lucarelli e della giuria. “Ci sono state delle cose denominate trash, io le facevo perché erano condivise, era un’altra realtà, mi chiedevano quello, io facevo quello”, ha chiarito Barbara D’Urso in una chiacchierata con Milly Carlucci durante la prove, ammettendo di essere molto confusa.

Patrizia Rossetti, duro attacco a Selvaggia Lucarelli: “Una ‘croce’ ovunque”/ E difende Barbara D’Urso!

Ma a poche ore dall’inizio della puntata, Barbara ha deciso di pubblicare una serie di spoiler attraverso il suo profilo Instagram, e sempre al fianco del suo maestro Pasquale La Rocca, dando non solo qualche indizio di quella che sarà la loro nuova performance, ma lanciando anche una stoccata alla giuria (e alla Lucarelli in particolare). “Vi diciamo solo che questa sera sarà show!”, ha annunciato la coppia, con chiaro riferimento alle critiche ricevute la scorsa settimana. Insomma, questa sera pare proprio che ne vedremo delle belle!