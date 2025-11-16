Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca al centro di una lite in un filmato mostrato a Ballando con le stelle 2025: cos'è successo

Non solo gioia e complimenti tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle 2025. Il pubblico è ormai solito vederli insieme sorridenti e felici tra una diretta e una story su Instagram, ma in realtà che altro che non vediamo e sono le prove in sala. Lì, dove Pasquale torna ad essere il maestro di Barbara, non mancano critiche e frustrazione, che scatenano spesso lo scontro.

“Il vero problema è il martedì”, ha annunciato Barbara D’Urso in un filmato mostrato durante l’ottava puntata di Ballando, in cui ha fatto la sua comparsa al suo fianco proprio Pasquale. Il martedì è la giornata in cui “lui fa il pazzo!”, ha continuato la conduttrice, perché si prova la nuova coreografia e Pasquale è molto esigente. Il filmato continua infatti con le ramanzine del maestro in sala, che si lamenta con Barbara di vari aspetti della sua performance.

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca al centro di un acceso scontro a Ballando con le stelle 2025: le confessioni della conduttrice

“Lei si arrabbia soprattutto quando le dico: ‘Sei passiva’”, ha ammesso La Rocca, e infatti è seguita poi l’immagine in cui il maestro glielo dice e Barbara D’Urso si infuria, dicendogli che non è mai passiva nella sua vita e lo manda poi “affanc*lo!”. È scoppiata, insomma, una vera e propria lite dietro le quinte tra Barbara e Pasquale, che si è però smorzata quando la conduttrice ha sottolineato il cambiamento che La Rocca ha mostrato nei suoi confronti dall’inizio a oggi: “Lui prima era arroccato, chiuso, sempre serio, e invece, man mano nel nostro rapporto, ha cominciato ad essere disposto anche alla solarità.”