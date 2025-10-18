Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca stanno insieme: flirt a Ballando con le stelle? Arriva la loro risposta e la conduttrice accende il gossip

Ospite da Caterina Balivo a La Volta Buona qualche giorno Rossella Erra aveva insinuato che ci fosse un flirt in corso tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle 2025. La tribuna del popolo dello show del sabato sera di Rai 1 aveva lasciato intendere che tra i due ci fosse un feeling particolare: “C’è feeling! Avete mai visto Pasquale La Rocca in quattro anni con un braccio poggiato sulla sua ballerina? Io mai! C’è una vicinanza umana e spirituale. Io vedo un Pasquale La Rocca felice e contento di vivere e di stare con Barbara d’Urso.”

Le parole di Rossella Erra non sono passate inosservate ed hanno fatto subito esplodere il gossip circa una possibile liaison tra la conduttrice partenopea ed il prestante ballerino. Da giorni dunque si parla di un loro presunto flirt ma qual è la verità. Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca stanno insieme a Ballando con le stelle 2025? Dopo giorni di rumor e gossip infuocato nelle scorse ore è arrivata la risposta dei diretti interessati che hanno rotto il silenzio in una diretta su Instagram. Barbara e Pasquale in vista della puntata di questa sera hanno risposto ad alcune delle domande fatte loro dai follower ed in molti hanno chiesto loro se c’è del tenero.



Ballando con le stelle 2025, flirt in corso tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca: lei scherza

Scendendo nel dettaglio, come riporta anche il sito Biccy.it, durante la diretta instagram in questione a leggere la domanda ad alta voce è stata Barbara D’Urso: “Pasquale sei fidanzato con la d’Urso?”. Lui, visibilmente imbarazzato non ha risposto, così è stata lei a rompere il ghiaccio. “Eh… vi piacerebbe saperlo… Potrebbe accadere tutto nella vita“. Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca stanno insieme? In realtà, ovviamente si tratta di puro hype, fra i due c’è effettivamente molto feeling ma sono semplicemente diventati amici. È vero che sono entrambi single ma il loro rapporto sarebbe solo professionale e di amicizia. Del resto la stessa conduttrice scherza spesso su questo aspetto come quando ha chiamato i genitori di Pasquale ‘i miei suoceri’.