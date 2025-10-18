Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, sta nascendo davvero un flirt a Ballando con le stelle 2025? Intanto la giuria fa una richiesta particolare

Sono la coppia più chiacchierata di Ballando con le stelle 2025, e sicuramente faranno parlare anche nella quarta puntata: parliamo di Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, che hanno in serbo per il pubblico e per la giuria grandi sorprese. Dopo una prima puntata fatta di ansia e di emozione, durante la seconda, la conduttrice è riuscita a sciogliersi, portando in scena un appassionato tango, che agli occhi della giuria è comunque parso ‘rigido’, non del tutto libero.

Chi sono i genitori di Barbara D’Urso/ La mamma Vera scomparsa quando aveva solo 11 anni

Una libertà che Barbara D’Urso ha invece dimostrato nella terza puntata, con un’esplosiva samba che è riuscita a conquistare la prima posizione in classifica, seppur a parimerito con Francesca Fialdini. Ed è proprio con la collega che si è ormai aperta una chiara sfida in pista, che potrebbe avere risvolti importanti già a partire da questa sera.

Barbara D'Urso e Belen Rodriguez: è gelo a Ballando con le stelle: "Neanche un saluto"/ Perché hanno litigato

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, sta nascendo un flirt a Ballando con le stelle 2025? Gossip e insinuazioni, ma…

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca sono però finiti sotto i riflettori non solo per le loro performance in pista, ma anche per il loro rapporto. È ormai chiaro a tutti che tra la conduttrice e il ballerino e maestro sia nata una forte complicità e affinità, d’altronde entrambi non hanno fatto mistero di sentirsi molto affini caratterialmente, entrambi combattenti e determinati a vincere. Eppure, c’è chi già inizia a parlare di un’affinità che va oltre la sala prove. Rossella Erra ha insinuato che tra Barbara e Pasquale possa nascere un flirt, ma al momento nulla di concreto ci fa sospettare che questo possa realmente accadere. Anche perché Barbara D’Urso è nota per il non voler mai mescolare la vita privata con quella lavorativa, aspetto che le è stato d’altronde criticato da parte della giuria, che vorrebbe vederla sbottonarsi su aspetti più personali, che vadano oltre il suo ruolo di conduttrice. Chissà che Barbara non si sbilanci proprio questa sera…