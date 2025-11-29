Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli hanno avuto lo stesso fidanzato? Spunta un vecchio rumor: "Per questo hanno litigato": chi è l'uomo

Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli: perché è finita l’amicizia? Spunta un fidanzato condiviso nel passato

Che non scorra buon sangue tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli non è un mistero per nessuno e per questo i continui scontri tra le due a Ballando con le stelle 2025 non stupiscono. In molti sanno anche che le due hanno avuto dei trascorsi turbolenti e che sono persino finite in Tribunale l’una querelata dall’altra. In pochi, invece, sanno che alla base dell’astio tra le due c’è un fidanzato in comune. Perché è finita l’amicizia tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli? A rispondere a questa domanda è Il Messaggero che a sua volta riporta un rumor del settimanale di DiPiù

“Diciamo che fu proprio Barbara a segnare il grande debutto televisivo di Selvaggia quando, nel 2006, la volle come concorrente del reality La Fattoria che all’epoca macinava ascolti su ascolti…” scrive il magazine che poi continua rivelando che da lì nacque un rapporto non solo professionale ma soprattutto umano e che le due diventarono amiche tanto che spesso trascorrevano le vacanze insieme e che alcuni amici ricordano che ‘si davano appuntamento per gli aperitivi, uscivano spesso e qualche volta sono andate anche via per alcuni giorni fuori in vacanza o per delle serate’. E poi tra le due sarebbe subentrato un uomo: Vicky Gitto.

Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso: lite nata per un tradimento? Lo sfogo della giurata

Vichy Gitto è stato il fidanzato di Selvaggia Lucarelli dal 2009 al 2012, la loro storia tra alti e bassi era stata piuttosto seria tanto che i due sono andati a convivere ma il grande amore non è durato. E pochi mesi dopo, come riportano le cronache rosa del tempo tra cui Novella 2000 Vicky Gitto, l’ex fidanzato di Selvaggia Lucarelli iniziò a frequentare Barbara D’Urso e secondo il settimanale i due si sarebbero frequentati prima ancora della fine della storia con la Lucarelli e Barbara avrebbe voluto tenere nascosta questa frequentazione per paura di rovinare l’amicizia con l’attuale giurata di Ballando con le stelle 2025. Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso hanno avuto lo stesso fidanzato?

All’epoca Novella 2000 si è soffermata su un dettaglio: “Proprio all’amica Barbara, Selvaggia, sofferente, chiedeva conforto e consigli su come portare avanti la relazione con Vicky, ricevendo il suggerimento di lasciarlo perdere”. Quel gossip non fu ne confermato ne smentito dalle dirette interessate ma qualche tempo dopo la Lucarelli sui social si lasciò andare ad un eloquente sfogo: “Nel mio caso, la meschinità è stata andarsi a prendere, per un po’, la mia amica famosa, per due foto sui giornali. Quella che gli avevo presentato io. E poco importa se lei ha vent’anni più di me o giù di lì. Me ne sono stata zitta per quasi un anno e ho incassato. Non ho sofferto. Ero anestetizzata da anni di bassezze”. È questo uno dei motivi perché è finita l’amicizia tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli?