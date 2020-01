BARBARA D’URSO / Filippo Nardi? “Solo amici, non ci siamo nemmeno baciati”

Barbara d’Urso racconta a Verissimo il suo capodanno a Dubai: “Con noi c’era un cretino: è partito con noi – parla di Jonathan Kashanian – e ha spaccato la macchina, lasciandoci nel deserto a piedi di notte. Io l’ho presa a ridere, come dimostrano i video mandati in onda dalla Toffanin. La conduttrice ultimamente viaggia abbastanza: “Quando posso viaggio, ho vinto la paura dell’aereo. Ho fatto diversi corsi per la paura di volare”. Poi si tocca un tasto molto delicato: e l’amore? La d’Urso cerca ancora di non parlare, canticchiando “L’amore non viene mai”, ma Silvia la coglie di sorpresa con una busta choc che contiene delle informazioni sulla vita amorosa di Barbara d’Urso. “È una finta busta choc” esclama la destinataria della busta. Dentro le foto del suo principe azzurro: lei dice che con Filippo Nardi sono “Solo amici, non è successo niente, saremmo anche carini insieme ma no”. La Toffanin provoca ancora: “Diventeresti contessa?”. La d’Urso dice che non ha bisogno dei Nardi per diventare nobile. Poi la domanda diretta: sei fidanzata? Ma la Barbara cambia completamente discorso parlando delle novità di Domenica Live. L’intervista si conclude con un accenno alla polemica mossa da Massimo Giletti nei confronti del caso Pamela Prati, portato alla luce proprio dalla d’Urso. Lei spiega la sua verità: “Abbiamo ricevuto noi tutte le confessioni, anche grazie a te. Dopo abbiamo scoperto tante cose ma non ne abbiamo parlato più. Questa gara di io lo faccio meglio e tu peggio non mi tocca. So che ho fatto quello che dovevo fare, anche la mia testata, quindi va bene così”. (agg. Chiara Greco)

Barbara d’Urso sta per diventare nonna? La verità raccontata a Verissimo

La conduttrice di Canale 5, Barbara d’Urso è ospite da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, dopo una piccola gag sulle trasparenze dell’outfit scelto dalla padrona di casa, si inizia con un filmato choc che racconta la vera Barbara: sveglia alle 6.50, poi danza, successivamente prove e riunioni per i suoi programmi. Poi arriva il momento topic del “caffeuccio”. Fine degli impegni alle 21 ma torna veramente a casa? Secondo quanto racconta a Verissimo, la sera si scatena. Le vacanze della d’Urso sono state in famiglia in Spagna, dal fratello, con i figli e il papà dei figli: “Qualunque momento in cui sto con loro è un bel momento. Un Natale felicissimo”, racconta con la voce spezzata dalla commozione. I suoi piccoli ora hanno trent’anni: “Ho un patto con loro, non devo parlare di loro. Loro sono molto discreti e vogliono lavorare senza essere considerati figli di…È un sacrificio, soprattutto durante le interviste con le amiche, ma non voglio farli arrabbiare”. Silvia le fa una domanda: pronta a diventare nonna? La d’Urso cerca di deviare il discorso. (agg. Chiara Greco)

Barbara d’Urso a Verissimo: è fidanzata con Malgioglio?

Barbara D’Urso è fidanzata? Questa la domanda del momento che mette sull’attenti tutti i fan della nota conduttrice Mediaset e chissà se ne parlerà a Verissimo. Il dubbio sorge spontaneo se si pensa alla cena romantica spuntata come indizio su Instagram. Nelle Stories la vediamo con un uomo misterioso, a cena, mentre infila un anello al dito della presentatrice. Non si tratta di un’esclusiva, visto che sullo stesso dito è ben visibile il segno dello stesso anello. Ma attenzione: il cavaliere in questione non è Filippo Nardi, già al centro di numerosi gossip in merito per via del suo rapporto speciale con Barbarella. Di chi parliamo? Di Cristiano Malgioglio! Non era altro che uno scherzo quello della conduttrice televisiva, che ha postato successivamente su Instagram un video che la vede al fianco del cantante.

Barbara D’Urso, Verissimo: il personaggio televisivo del decennio

Barbara D’Urso è il personaggio televisivo del decennio, il più significativo stando ad un sondaggio del Corriere della Sera. Il quotidiano italiano infatti ha estratto il nome della conduttrice di successo fra altri 25 volti noti del piccolo schermo e il risultato è stato eclatante: circa 300 mila preferenze per Carmelita. “Incredibile. Per me era impossibile pensare di vincere. In questi anni è cambiata la tv, sono cambiata anche io”, ha dichiarato al giornale. Barbara D’Urso avrà modo di approfondire questo nuovo riconoscimento per la sua carriera durante la puntata di Verissimo di oggi, sabato 11 gennaio 2020, su Canale 5. “La stimo molto”, ha detto invece della rivale Lilli Gruber che è riuscita ad oscurare, “certo siamo diverse. In questo sondaggio lei ha avuto il sostegno di grandi giornalisti. Ecco, io no. Ma non mi è mancato quello della gente semplice, per me conta quello”. Un dettaglio che ai suoi occhi la rende distante anche da Maria De Filippi e Alberto Angela, rispettivamente al terzo e quarto posto della classifica, “ma la televisione è bella per questo: ci sono tante figure che vanno a occupare tasselli molto distanti tra loro. Credo che sia la forza della generalista”.





