Barbara D'Urso, alla vigilia del suo debutto come concorrente di Ballando con le stelle, svela perché ha detto sì a Milly Carlucci.

Manca sempre meno al debutto di Barbara D’Urso sulla pista di Ballando con le stelle 2025 e, prima ancora che arrivi quel momento, la conduttrice ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera svelando anche il motivo per cui ha deciso di accettare l’offerta di Milly Carlucci diventando una concorrente di Ballando con le stelle. «Sembra paradossale ma è molto più difficile, più complicata, anche con me stessa. Accettare di partecipare a Ballando è stata una scelta psicologicamente difficile», ha detto al Corriere della Sera. Ma «so che c’è una fetta di persone che aspetta: voglio riconnettermi con loro e questa è una bellissima possibilità».

Dina Minna, segretaria di Pippo Baudo, diffida Katia Ricciarelli/ L'eredità scatena lo scontro

Dopo anni in cui è sempre stata lei la padrona di casa, Barbara si ritrova a ricoprire il ruolo di concorrente e, sulle pagine del Corriere, ammette le difficoltà: «Dopo tanti anni in cui ero io a gestire le trasmissioni (…) questo è molto complicato per me», sostiene la conduttrice che può contare sul supporto di Milly Carlucci.

Giorgio Calabrese attacca Raz Degan e il ‘digiuno collettivo’: “Non è serio!”/ “Solo perchè è famoso…”

Barbara D’Urso e il rapporto con Milly Carlucci

Milly Carlucci ha voluto Barbara D’Urso a Ballando con le stelle e dopo averla corteggiata nel modo giusto è riuscita a strapparle un sì. Nel corso dell’avventura come concorrente, così, Barbara potrà sempre contare sul sostegno della Carlucci: «La considero la Barbara d’Urso della Rai, una maniaca in cerca della perfezione, esattamente come me. Forse capisce cosa significhi per chi fa il nostro mestiere affidarsi».

Pensando a quello che la aspetta, la D’Urso non nasconde di sentire la pressione: «Avverto una pressione fortissima» quella di chi per tanti anni ha avuto un ruolo prestigioso, finito poi nel silenzio. «So che ci sono tante persone che mi amano ma ce ne sono altre che attendono un mio errore di qualunque tipo. D’altro canto, ho deciso di cercare di non darci troppo peso», ha concluso.

Silvia e Ada, chi sono la moglie e la figlia di Alberto Rossi/ L'attore: "Come padre controllo..."