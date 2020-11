Barbara D’Urso “entra” al Grande Fratello Vip/ “Sarò nella Casa in modo particolare”

Barbara D’Urso nella Casa del Grande Fratello Vip? È quanto accadrà nel corso della nuova diretta di oggi, 2 novembre. Ad annunciarlo è stata proprio la nota conduttrice di Canale 5 con un post leggermente criptico pubblicato sul suo profilo Instagram. “Stasera ‘entrerò’ in un modo molto particolare nella Casa del #Gfvip #sorpresa #colcuore”, ha scritto infatti Barbarella in un post che la vede proprio fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Un post che ha inevitabilmente acceso la curiosità del pubblico a casa che si chiede per quale motivo l’amata conduttrice dovrebbe questa sera entrare in Casa e quale sarà questo ‘modo speciale’ in cui farà la sua apparizione.

Barbara D’Urso “entra” nella Casa del Grande Fratello Vip per… Tommaso Zorzi?

Le ipotesi iniziano a circolare sul web. Per qualcuno Barbara D’Urso potrebbe ‘entrare’ nella Casa del Grande Fratello Vip con un videomessaggio, magari per Tommaso Zorzi. L’influencer e gieffino ha spesso imitato la conduttrice nella Casa e la D’Urso ha spesso mandato in onda nelle sue trasmissioni pomeridiane le immagini di queste imitazioni. Chissà che non abbia allora deciso di ‘vendicarsi’, facendo uno scherzetto a Tommaso o magari invece ringraziandolo delle simpatiche scenette. Non ci resta che attendere questa misteriosa ‘incursione a sorpresa’.





© RIPRODUZIONE RISERVATA