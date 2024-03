Barbara D’Urso, ex marito e compagni/ Da Mauro Berardi a Michele Carfora, l’amore per Memo Remigi e…

Nonostante la sua popolarità Barbara D’Urso ha sempre cercato di tenere al riparo la sua vita sentimentale, ma tra i suoi ex…

Due matrimoni, un compagno molto più grande ed un debole per le rockstar: sono tanti i rumors riguardanti la vita privata e sentimentale di Barbara D’Urso. Tra gli amori e gli ex della conduttrice, tuttavia, ci sono sicuramente il produttore cinematografico Mauro Berardi ed il ballerino Michele Carfora. Col primo è rimasta dal 1982 al 1993, diventando madre dei due figli Giammauro (1986) ed Emanuele (1988). Con il secondo si è sposata nel 2002, salvo poi separarsi nel 2006 e divorziare nel 2008.

Giammauro e Emanuele Berardi, chi sono i figli Barbara D’Urso/ "Il mio cuore batte per loro"

Tra gli ex fidanzati di Barbara D’Urso ci sarebbe il celebre cantautore Memo Remigi, con cui avrebbe vissuto una relazione da giovanissimo. “È stato per me più un padre che un compagno”, ha raccontato la D’Urso Oggi. Agli inizi degli anni ottanta le storie d’amore travolgenti con Miguel Bosé e Vasco Rossi. “Vasco era uno spettacolo: bello come il sole, magro, sano”, ha detto la conduttrice a Pomeriggio 5. Secondo Novella 2000 il Blasco avrebbe scritto per lei il brano Brava, ma non sono mai arrivate conferme dal cantautore.

Barbara D’Urso condurrà una prima serata in Rai?/ L'indiscrezione: “Sarà una sorta di Carramba che sorpresa”

Barbara D’Urso e quel passato sentimentale doloroso per via dell’ex marito: “Ho sofferto molto…”

Ma è nel 1982 che Barbara D’Urso incontra il produttore Mauro Berardi che, come dicevamo, diventerà padre dei suoi due figli Giammauro (1986) ed Emanuele (1988). “L’uomo più importante della mia vita è stato Mauro. È l’uomo che ho amato di più e infatti ci ho fatto due figli. Ho sofferto tanto per questa separazione”, ha raccontato a Domenica Live. Prima di innamorarsi nuovamente passano dieci anni, quando il suo cuore torna a battere per Michele Carfora.

Anche in questo caso le nozze naufragano dopo qualche anno a causa di un tradimento da parte del ballerino. “Mi ha fatto molto soffrire. È stato una cosa pubblica, sbattuta sui giornali in prima pagina”, ha confessato lei stessa a Confessione Reporter – Incontri. Dopo tutti questi gossip, oggi Barbara D’Urso si batte con tutte le sue forze per tutelare la sua privacy e la sua vita sentimentale.

Rodolfo d'Urso e Vera Pentimalli, chi sono i genitori di Barbara d'Urso/ Il dramma della malattia della mamma

© RIPRODUZIONE RISERVATA