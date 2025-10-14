A La Volta Buona si discute degli ultimi accadimenti a Ballando con le stelle 2025: nel mirino la performance di Barbara D’Urso.

La puntata odierna de La Volta Buona poggia la lente d’ingrandimento sulle retrovie di Ballando con le stelle 2025; ci pensa Domenico Marocchi a scovare eventuali malumori e frecciatine tra i concorrenti dato che, a dispetto delle celebrazioni, non sembra esserci poi tutta questa complicità tra le star in pista. Il ‘caso’ del momento sembra essere Barbara D’Urso, finita nel mirino in particolare di Fabio Fognini e Filippo Magnini dopo l’ultima performance nello show di Milly Carlucci.

Barbara D’Urso favorita a Ballando con le stelle 2025? Si palesa tale interrogativo nel salotto di Caterina Balivo, con tanto di video che documenta la reazione di Fabio Fognini e Filippo Magnini alla ‘pausa’ nel bel mezzo dell’esibizione di Barbara D’Urso. “Ma cos’è questa cosa?”, aggiunge pepe anche Selvaggia Lucarelli raggiunta da Domenico Marocchi per La Volta Buona: “Secondo me stanno rosicando”.

Viene incalzata sull’accaduto anche Barbara D’Urso, sempre nel dietro le quinte di Ballando con le stelle 2025: “Io li amo, non hanno capito niente; ‘sta facendo l’intro’, ‘si riposa’… Non è così, c’era una storia nella coreografia”. La conduttrice si è dunque auto-scagionata dalle velate accuse di favoritismo sottolineando come il tutto fosse strettamente legato alla tipologia di esibizione.

A La Volta Buona interviene sul caso anche Rossella Erra che conferma una realtà non proprio placida tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2025, almeno non per tutti. Diverso invece il punto di vista di Giorgia Palmas, moglie di Filippo Magnini che si è unito alla ‘protesta’ sulla performance di Barbara D’Urso: “Essendo sportivi sono competitivi, avendo visto una presunta ‘pausa’ nella coreografia hanno voluto sottolineare questo aspetto”.

