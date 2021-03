Barbara D’Urso “Fede? Mi sono capitate cose inspiegabili”/ “Doni che porto nel cuore”

Scontro tra scienza e fede nel salotto di Pomeriggio 5 nel corso della puntata di oggi 24 marzo. Vip fortemente credenti, che hanno avuto esperienze che potremmo definire paranormali, si scontrano con volti noti scettici sul tema, come Alessandro Cecchi Paone e Patrizia Groppelli. Tra la testimonianza di Alessia Macari, quella di Eleonora Cecere e ancora di Paolo Brosio e la fidanzata Maria Laura De Vitis, anche Barbara D’Urso regala al pubblico quello che è il suo pensiero a riguardo.

In particolare, la conduttrice ammette di aver vissuto in prima persona situazioni alle quali non è riuscita a dare una spiegazione logica. “A me nella vita, avendo alcuni anni, mi sono capitate cose inspiegabili, che poi ognuno interpreta come vuole”, ha rivelato la D’Urso in diretta a Pomeriggio 5.

Barbara D’Urso a Pomeriggio 5: “Sono doni che ognuno tiene nel cuore”

Barbara D’Urso ha chiuso l’argomento, ampiamente discusso a Pomeriggio 5, con una riflessione condivisa poi da molti in studio: “Questi episodio sono dei doni che ognuno tiene nel proprio cuore. – così ha spiegato che – È bello anche comunicarlo per dare agli altri la consapevolezza che una cosa è successa ad una persona e può accadere anche un’altra e ritrovarsi.” Parole che hanno scatenato l’applauso dei presenti in studio.

