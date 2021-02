Barbara D’Urso fidanzata?/ Parpiglia svela: “Innamorata di Francesco Zangrillo”, ma..

Barbara D’Urso ha un fidanzato? A lanciare l’indiscrezione secondo cui la conduttrice di Pomeriggio 5 e Non è la D’Urso avrebbe finalmente trovato l’amore è Giornalettismo che, in un articolo firmato da Gabriele Parpiglia, svela anche il nome del fortunato che avrebbe fatto breccia nel cuore della D’Urso, ufficialmente single da diverso tempo. Barbara D’Urso, stando a quello che scrive Parpiglia, si sarebbe innamorata di Francesco Zangrillo, assicuratore e con nessuna parentela con il professore Alberto Zangrillo. I si sarebbero conosciuti a metà dicembre e avrebbero anche trascorso le vacanze di Natale insieme a Capalbio, nella casa della conduttrice. «Stanno insieme da due mesi e sono innamoratissimi», fa sapere ancora Parpiglia. L’amore, dunque, sarà tornato nella vita della conduttrice, ufficialmente senza fidanzato da anni?

BARBARA D’URSO INNAMORATA? LEI CONTINUA A DICHIARARSI SINGLE

Barbara D’Urso è sempre protagonista del gossip. Da tempo, si cerca di capire se sia o meno fidanzata e quello lanciato da Gabriele Parpiglia è solo l’ultima indiscrezione sulla vita privata della conduttrice. La D’Urso continua a dichiararsi single. Impegnatissima sul lavoro, ha sempre smentito tutti i gossip sul proprio conto. Nel lanciare l’indiscrezione, lo stesso Gabriele Parpiglia spiega di essere pronto ad accogliere la smentita della D’Urso. Lo scorso dicembre, a parlare di un fidanzato segreto al suo fianco, era stato Roberto Alessi. Il direttore di Novella 2000, in un’intervista a Libero, aveva detto: “Ho un solo cruccio con lei: non riesco a beccarla con il suo amore segreto. Sono certo che c’è, ma sfugge”. Ad oggi, dunque, tutti i gossip e tutti i nomi che sono stati accostati alla D’Urso come suoi, presunti fidanzati, non hanno mai trovato conferma. Arriverà la smentita anche stavolta?



