Barbara d’Urso, filo diretto con Rocco Casalino?/ Lei: “Sempre stata di sinistra…”

Un’amicizia? Chissà. Per ora si parla di un filo telefonico diretto tra Barbara D’Urso e Rocco Casalino. A rivelare la clamorosa notizia è Dagospia, secondo cui ogni giorno, nel pomeriggio, scatta una telefonata tra la conduttrice di Canale 5 e il portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La domanda sorge in maniera naturale: cosa hanno da dirsi? “Parleranno del Recovery Fund o del fondotinta?”, scherza il sito di Roberto D’Agostino, che ha rievocato la lettera scritta da Rocco Casalino per Live Non è la D’Urso proprio in occasione della puntata in cui è stato celebrato il decennale della prima edizione del reality, a cui partecipò proprio l’attuale portavoce del premier. Che sia stata proprio quella l’occasione in cui è stato allacciato quel filo tra i due? Sono ancora tante le domande a cui bisogna trovare risposta, ma potrebbero pian piano arrivare. Chissà se Barbara D’Urso avrà voglia di commentare voci e rumors.

BARBARA D’URSO: “SEMPRE STATA DI SINISTRA…”

Nelle scorse ore Barbara D’Urso sui social ha ringraziato Francesco Vezzoli, “uno tra i più quotati artisti contemporanei Italiani nel mondo”, perché lei gli ha ispirato un’opera per Vanity Fair. “Sono orgogliosa di essere l’ispiratrice di un’opera di Francesco Vezzoli per Vanity Fair”, ha scritto infatti la conduttrice. Il riferimento è ad un numero speciale, quello sulle donne più influenti d’Italia. Nessun riferimento al rumors riportato da Dagospia. Ma avrà parlato anche di questo con Rocco Casalino? Del resto, è una delle donne più influenti d’Italia. E non c’è da sorprendersi visto che da 12 anni è in diretta sei giorni su sette. Magari il portavoce del premier Giuseppe Conte le ha chiesto qualche parere per avere maggiore “presa” sugli italiani, anche se comunque il gradimento del presidente del Consiglio resta molto alto.

A tal proposito a Vanity Fair ha raccontato di essere di sinistra: “Sempre stata, sì”. In passato aveva raccontato di aver votato per il Pci e di adorare Berlinguer. Invece sul fenomeno Angela Chianello di Mondello: “È stata un fenomeno mediatico che ha risuonato per tutta l’estate. Io spazio dall’alto al basso, dai leader politici ad Angela di Mondello”. Infine, ha smentito eventuali dissidi con Alfonso Signorini: “È un grande: anche il Grande Fratello spazia dai “vaffa” di Patrizia De Blanck a Fulvio Abbate”.



