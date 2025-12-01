Barbara d’Urso si è recata al pronto soccorso per il problema alla spalla: presto il ritiro da Ballando con le stelle?

Una delle concorrenti più chiacchierate di quest’edizione di Ballando con le stelle è senza dubbio Barbara d’Urso, che da quando è stata lasciata a casa da Mediaset non ha più trovato una casa dove continuare a fare il suo lavoro. Milly Carlucci, però, ha voluto fare il colpaccio ed è riuscita ad accaparrarsela per il suo dancing show il cui percorso sta procedendo bene anche se con qualche acciacco.

Ballare non è uno sport facile. Ci si infortuna spesso, come si può vedere nel programma di Rai1 sia nel parterre dei vip sia in quello dei ballerini professionisti. Anche l’ex conduttrice Mediaset sta avendo i suoi grattacapi con una spalla che da un paio di settimane le sta dando fastidio. E infatti nelle ultime ore ha fatto una serie di Instagram stories dove la si vede raggiungere il più vicino pronto soccorso.

Barbara d’Urso finisce in pronto soccorso: “Vediamo cos’è successo alla mia spalla”

“Andiamo a capire cos’è successo alla mia spalla”: con queste parole Barbara d’Urso ha voluto rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute, anche perché lei stessa non le conosce e infatti ha deciso di raggiungere dei professionisti per comprendere quanti danni il ballo le abbia causato alla spalla.

Qualora la concorrente ricevesse delle brutte notizie per quel che concerne la sua spalla, si prospetterebbe per lei il ritiro da Ballando con le stelle? C’è chi dice che lei ballerebbe anche con delle costole rotte, dato che ha tutto da perdere, ma con la salute non bisogna scherzare, soprattutto alla sua età. Intanto si continua a mormorare che il prossimo anno potrebbe condurre un programma su Rai1.

