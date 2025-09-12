Barbara D’Urso, è flop anche in Rai? Il ritorno con Ballando non convince e il fantasma dell’addio a Mediaset continua a inseguirla.

Barbara D’Urso potrebbe fare flop anche in Rai. Oggi, dopo un’articolo del Corriere sulla nota conduttrice Gabriele Parpiglia è intervenuto nella sua newsletter ragionando su cosa potrebbe succedere dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Infatti, la d’Urso sarà una nuova concorrente del programma ma questo non è in nessun modo un sinonimo di ritorno in televisione. Perchè? Perchè pare che al momento il suo approccio sia totalmente sbagliato. Come riporta Parpiglia nel suo articolo, non traspare ancora che lei sia in gara come tutti gli altri.

Pare invece un “favore da collega a collega” tra lei e Milly Carlucci, dato che secondo i più, entrambe si sono volute per interessi e motivi diversi. La conduttrice di Ballando, per mettere la ciliegina sulla torta al cast 2025 e lei, per tentare forse un rientro in televisione, stavolta in Rai. “Voglio dire poco, dopo Ballando con le stelle vedremo cosa la vita ci porterà. Se sono rose in Rai fioriranno e se non fioriranno vorrà dire che ci sarà un motivo“, così ha detto Barbarella sul talent che la vedrà protagonista quest’anno, aggiungendo che la Carlucci è straordinaria e come lei, una vera ‘maniaca della perfezione’.

Che Rai si decida poi a darle una nuova chance in tv questo non è ancora detto ma non sarà affatto probabile. Si parla infatti di un licenziamento da parte di Mediaset alle 6.48 del mattino per via di errori gravissimi della conduttrice napoletana che ancora non sono stati rivelati. Alcuni hanno visto l’ingaggio a Rai come un affronto verso l’ammiraglia, ma al Corriere della Sera, anche Milly Carlucci ha messo a tacere le voci ricordando che la collega è completamente libera rispetto ad altri impegni: “Lo sgarbo sarebbe stato chiamare un personaggio sotto contratto Mediaset. Non una professionista libera da impegni contrattuali. Barbara ha tutta la mia stima, personaggio importante e persona di valore”. Al momento, la fiducia nei confronti di Barbara d’Urso verso Ballando con le Stelle è altissima, a patto che non diventi lei l’unica protagonista del famoso talent.