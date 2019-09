Barbara D’Urso/ Flop per Live con Mickey Rourke e la vicenda Caltagirone – Prati

Barbara D’Urso è tornata con “Live – Non è la D’Urso”, ma è flop di ascolti. La conduttrice non convince con la prima puntata del programma rivelazione dello scorso anno che tanto aveva fatto “gondolare” Carmelita considerando gli ascolti della scorsa settimana. Un risveglio “dolce – amaro”, verrebbe da dire parafrasando il titolo della hit della conduttrice, che dopo la puntata del debutto di domenica 15 settembre si è ritrovata a fare i conti con le curve di ascolti e uno share in caduta libera. La prima puntata, infatti, ha segnato l’11% di share con una media di appena un milione e mezzo di ascoltatori. Numeri flop, inutile negarlo, per la D’Urso che non è riuscita nemmeno a raggiungere la soglia minima d’ascolto che Mediaset aveva prefissato al 12%.

Barbara D’Urso: la prima puntata di Live – Non è la D’Urso è un flop!

Saranno ben felici gli haters di Barbara D’Urso nel leggere la notizia del clamoroso flop della nuova edizione di “Live – Non è la D’Urso“, il programma campione di ascolti della scorsa stagione televisiva. Con l’11% di share e un pubblico di poco più di 1 milione e mezzo di telespettatori, il debutto della seconda edizione di “Live – Non è la D’Urso” delude le aspettative della rete, ma anche della stessa conduttrice. Sono lontani, anzi lontanissimi, i risultati della precedente stagione che aveva visto la D’Urso vincere la sfida del prime time televisivo con ascolti che andavano ben oltre il 20% di share e più di 3 milioni e mezzo di telespettatori. A stancare forse è stata la vicenda Mark Caltagirone – Pamela Prati a cui la conduttrice ha dedicato ampio spazio durante tutta la diretta con le interviste ad Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Grande assente Pamela Prati intenta a preparare il suo ritorno sulle scene musicali. Nemmeno la presenza di Mickey Rourke, il divo hollywoodiano, è servita a far impennare gli ascolti. Del resto sono passati gli anni di “9 settimane e mezzo” e l’attore americano, oramai irriconoscibile, mostra tutti i segni del tempo anche se camuffati da interventi di chirurgia estetica.

Barbara D’Urso: a Live – Non è la D’Urso arriva Matteo Salvini

Archiviata la prima puntata flop di “Live – Non è la D’Urso”, Barbara D’Urso è pronta a tornare in onda con la seconda puntata. L’obiettivo è fare meglio e raggiungere almeno il 12% di share, il risultato minimo richiestole dall’azienda del Biscione. Ci riuscirà? Per farlo la D’Urso ha pensato bene di invitare in studio Matteo Salvini protagonista dell’intervista “uno contro tutti”. Il leader della Lega dovrà rispondere alle domande degli sferati tra cui possiamo anticiparvi ci sarà anche Vladimir Luxuria. Riuscirà Salvini a far impennare gli ascolti del programma di Barbara D’Urso?



