Barbara D’Urso, foto con figli ed ex marito/ “Uomini della mia vita”, ma è polemica!

Siamo abituati a vederla in Tv quasi tutti i giorni nelle vesti di conduttrice di molti programmi di Canale 5 ma difficilmente, nel corso di tutte queste ore di diretta, Barbara D’Urso si lascia andare a racconti di vita privata, soprattutto se questa riguarda i suoi figli. È per questo che lo scatto pubblicato da lei su Instagram oggi 30 giugno ha scatenato tanta sorpresa e molti commenti da parte dei suoi follower. La conduttrice ha infatti postato uno scatto molto privato in cui non sono ci sono i suoi figli ma anche il suo ex marito, padre dei due ragazzi, e suo padre. “Non ho molte foto tutti insieme e questa è una delle mie preferite in assoluto, che conservo gelosamente ma che voglio condividere con voi“, ha allora scritto la conduttrice a corredo della foto, spiegando la decisione di renderla pubblica seppur così privata.

Barbara d'Urso choc "stalker sotto casa, ho paura"/ “Minaccia di tagliarmi la testa”

Barbara D’Urso, il toccante post su Instagram ma i fan notano altro…

Barbara D’Urso ha allora presentato ai suoi follower i quattro uomini presenti con lei nella foto postata: “Loro sono i quattro uomini più importanti della mia vita, di ieri, di oggi e per sempre. – ha spiegato la conduttrice di Pomeriggio 5, per poi aggiungere – Qui ci sono le mie radici e i miei rami. Ci sono il mio papà, i miei figli e il loro padre. C’è tutto l’amore della mia vita…”. Parole toccanti che hanno ricevuto tanti complimenti da parte di fan e amici della conduttrice. Tuttavia, non sono mancate le critiche. Tanti hanno sottolineato il ‘cambiamento’ della D’Urso: “Qui è quando indossavi vestiti normali e le foto erano semplici e genuine, poi cosa è successo?”, ha scritto un utente; “Quella in foto chi sarebbe? Totalmente diversa”, ha appoggiato un altro.

Barbara D'Urso: drastica riduzione per Pomeriggio 5?/ Mediaset pensa a puntate di...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

LEGGI ANCHE:

Barbara d'Urso e Francesco Zangrillo a Forte dei Marmi/Fuga romantica per il weekend?

© RIPRODUZIONE RISERVATA