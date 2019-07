Barbara d’Urso, foto e commento hot di Filippo Nardi/ “Nuda sotto andrebbe bene…”

Sono ormai trascorse delle settimane dalla fine della stagione televisiva di Barbara d’Urso, eppure la conduttrice di Canale 5 continua ad essere molto presente per il suo pubblico. Lo fa, infatti, attraverso il suo profilo Instagram dove quotidianamente condivide scatti o video attraverso le sue storie. È proprio uno degli ultimi scatti ad aver suscitato un bel po’ di commenti. Tra questi, però, spicca uno su tutti: quello di Filippo Nardi. “Oggi finalmente si respira un po’ d’aria fresca ma forse la giacca di pelle è un po’ troppo, che dite?!?” ha scritto Carmelita nello scatto postato su Instagram, dove la si vede indossare un giacchino di pelle bianco con applicazioni in metallo, che lascia intravedere il décolleté. Una foto per nulla scandalosa che, tuttavia, scatena il commento hot di Filippo Nardi.

Filippo Nardi hot su Barbara d’Urso

“Nuda sotto andrebbe bene secondo me” sono le parole scritte da Filippo Nardi sotto lo scatto pubblicato da Barbara d’Urso su Instagram. Commento alquanto inaspettato oltre che particolarmente hot, che ha sorpreso molti. L’ex gieffino è spesso ospite nei salotti della conduttrice e tra i due c’è sicuramente confidenza, eppure qualcuno si chiede se la d’Urso abbia realmente riso su questo commento. Tra i commenti c’è chi palesa il suo dissenso “Chissà che donne frequenta…”, e ancora “Ma ti sembra un commento da fare ad una donna e per di più su Instagram?” Insomma, un’uscita, quella di Filippo Nardi, che per molti è stata abbastanza infelice…

