Barbara D’Urso, foto in costume e lato B in bella mostra/ Il paragone con Belen…

Barbara D’Urso sfoggia sui social il lato B. La conduttrice Mediaset si sta godendo le vacanze estive nella sua villa di Capalbio. Barbara sta postando vari scatti delle sue giornate vissute all’insegna del relax. Barbara D’Urso è stata ripresa dall’alto con un drone e in molti hanno notato un dettaglio. Le forme della conduttrice appaiono toniche e muscolose. La conduttrice ha da poco festeggiato i 65 anni che porta meravigliosamente bene. Barbara D’Urso pubblica spesso foto in cui mostra il suo fisico da urlo deliziando i suoi fan. La popolar conduttrice ha scelto di farsi scattare una foto da un’angolazione diversa che esalta le sue forme. Il post è stato letteralmente inondato di apprezzamenti e commenti.

Altri invece hanno accusato la D’Urso di non essere il soggetto della foto. Per chi è stata scambiata Barbara D’Urso? Ebbene in molti sostenevano che fosse Belen Rodriguez. Un utente ha scritto: “Ma questa è Belen Rodriguez”. Un commento che ha ricevuto parecchi like e che avrà fatto sicuramente piacere alla conduttrice campana che a 65 anni sfoggia ancora un fisico da ragazza. L’accostamento con Belen potrebbe aver fatto storcere però il naso a Barbara D’Urso che nutrirebbe antipatia nei confronti del clan Rodriguez. Basti pensare che Cecilia e Jeremias non sono mai comparsi nel salotto della D’Urso dopo la loro esperienza nei reality.

Barbara D’Urso sarebbe pronta a tornare in tv con Pomeriggio Cinque. La popolare conduttrice sarebbe stata richiamata all’ordine da Piersilvio Berlusconi che avrebbe fatto una particolare richiesta. Gira voce che potrebbe esserci un’anticipazione sulla tabella di marcia. Secondo il portale Davide Maggio, il programma potrebbe addirittura iniziare ad agosto. L’indiscrezione finora non ha però avuto riscontri e mancano le conferme ufficiali. La conduttrice dovrebbe ripartire il prossimo 4 settembre. A rientrare prima dalle vacanze saranno invece i conduttori di programmi informativi, come Nicola Porro, che con Quarta Repubblica è pronto a ripartire dal 29 agosto. Il 30 invece dovrebbe ricominciare Fuori dal Coro di Mario Giordano. Il 2 settembre dovrebbe essere la volta di Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio.

Sul portale Davide Maggio si legge: “Rientro anticipato anche per l’informazione di Videonews. Barbara d’Urso verso il rientro ad agosto. Ufficialmente il primo giorno di scuola di Barbara D’Urso è fissato per lunedì 5 settembre. Ma a Cologno si mormora di un possibile rientro agostano, c’è addirittura chi si spinge ad ipotizzare lunedì 22 agosto come possibile data di inizio (nella stessa data come DM anticipato riprenderà Una Vita dopo la pausa estiva)”.











