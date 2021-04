Barbara D’Urso: “Foto mia e di Mara Venier usata dalle Bimbe di Benno”/ “Vergogna!”

Barbara D’Urso è furiosa. A Pomeriggio 5, la conduttrice torna a parlare del caso di Benno in quanto ultimamente coinvolta in modo spiacevole nella vicenda. In diretta, la D’Urso infatti racconta: “Conoscete la storia dei genitori uccisi da Benno, cioè Benno ha ammazzato il padre e la madre! – ha ricordato con enfasi la conduttrice, prima di annunciare sdegnata che – Ebbene, sono nate le Bimbe di Benno! Una pagina Facebook con persone che esaltano quest’uomo che ha ucciso i genitori!”

Dopo questo incipit, svela poi che proprio in questa pagina Facebook è stata impropriamente utilizzata una sua foto: “Hanno usato una foto mia e di Mara Venier, che abbiamo pubblicato qualche giorno fa, e hanno scritto ‘Anche loro mandano baci a Benno!'” Un gesto che ha lasciato la conduttrice scioccata “Non ci posso pensare!”

Barbara D’Urso e Rita Dalla Chiesa sconvolte: “Baratro dei valori!”

È una vergogna per la conduttrice così come per i suoi ospiti. Lo sottolinea anche Rita Dalla Chiesa, sconvolta a prescindere dalla nascita di una pagina Facebook che possa esaltare un assassino. “È un baratro dei valori! – ha ammesso la Dalla Chiesa – E mi meraviglio che Facebook non abbia chiuso immediatamente questa pagina! È la fine dei valori.” Parole totalmente condivise dalla D’Urso, che ha applaudito all’amica, confermando il desiderio che questa pagina venga immediatamente chiusa.

