Barbara D’Urso fuori da Mediaset?/ Lei smentisce e gioisce: Pomeriggio 5 si allunga!

Negli ultimi giorni Barbara D’Urso si è ritrovata al centro di un’indiscrezione poco gradevole. Si è infatti parlato di un possibile addio della conduttrice a Mediaset entro dicembre 2022. Contratto, insomma, non rinnovato per la D’Urso secondo i rumor che, tuttavia, non trovano conferma dai canali ufficiali. Anzi, stando a quanto fa sapere Fanpage, Barbara D’Urso non solo rimane a Mediaset ma resta anche più a lungo alla guida di Pomeriggio 5.

L’Azienda ha deciso di allungare il talk show del pomeriggio di Canale 5 che, dunque, andrà in onda fino a giugno. Non chiuderà dunque a maggio come inizialmente spifferato e, soprattutto, non è in progetto alcuna chiusura del programma. Le voci sull’addio della D’Urso sarebbero anzi “faziose e poco attendibili”, come sottolinea la fonte.

Barbara D’Urso rompe il silenzio e diffonde un po’ di “notizie vere” sul suo conto

D’altronde anche Barbara D’Urso, probabilmente stanca del chiacchiericcio che torna ormai ciclicamente sul suo addio, ha deciso di smentire a modo suo, postando alcune notizie sul suo profilo Instagram che parlano, appunto, dell’allungamento di Pomeriggio 5. “Un po’ di notizie vere”, ha commentato infatti la conduttrice, facendo intendere che quelle circolanti finora sono state notizie fake. D’altronde, in una dichiarazione di qualche tempo fa sul suo ruolo in Mediaset, la conduttrice ha ammesso: “Mi sento una risorsa dell’azienda, una che ha sempre portato avanti la missione del suo editore”.

