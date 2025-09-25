Barbara D'Urso a Ballando con le stelle 2025, fuori da Mediaset e sostituita da Gianluigi Nuzzi: Patrizia Groppelli svela cosa pensa

Barbara D’Urso cacciata da Mediaset va a Ballando con le stelle 2025, parla Patrizia Groppelli: “Ecco cosa penso”

La cacciata da Barbara D’Urso da Pomeriggio Cinque e il burrascoso addio a Mediaset continuano a far discutere e parlare anche dopo anni. E mentre adesso la conduttrice partenopea è pronta a scendere in pista a Ballando con le stelle 2025, una delle sue storiche opinioniste Patrizia Groppelli, ha rotto il silenzio rivelando che cosa ne pensa. In una lunga intervista concessa a Lollo Magazine ha rivelato che per lei Barbara D’Urso è stata una grandissima scuola, bastava guardarla per capire tutto di televisione e come gestire più programmi insieme.

E poi scendendo più nel dettaglio e nello specifico, Patrizia Groppelli sull’addio di Barbara D’Urso a Mediaset e la chiusura drastica delle sue trasmissioni ha ammesso: “Tutti noi ci siamo detti “ma adesso dove andiamo a parare?”. Poi ovviamente è dispiaciuto, però forse quell’epoca doveva finire, tutto ha un inizio e una fine e poi si aprono nuove strade.” La moglie di Alessandro Sallusti, tuttavia, è convinta che chiusa una porta si apra un portone ed infatti per la Groppelli la partecipazione di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2025 potrebbe essere un nuovo trampolino di lancio: “Farà un’ottima trasmissione, avrà un gran successo e ne siamo felici… Se partecipare a uno show come concorrente significa fare un passo indietro? In realtà io dico che ricominciare da capo fa sempre bene. In questo lavoro, secondo me, la cosa fondamentale è avere umiltà” .



Barbara D’Urso sostituita da Gianluigi Nuzzi, Patrizia Groppelli si sbilancia: “Troppa cronaca”

Infine Patrizia Groppelli ha concluso l’intervista a Casa Lollo rivelando cosa ne pensa di Gianluigi Nuzzi che con il suo Dentro La Notizia ha sostituito Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque: “C’è molta cronaca che è fatta magistralmente da Nuzzi, lui è preparatissimo su questo tipo di cose. Lui è un grande professionista e per me lui è la cronaca…Quando mi dicono di parlare di cose di cronaca non mi sento tanto nel mio territorio, io sono più di pancia e più ferrata su altri temi. Ci sono psicologhi, criminologi che parlano bene di cronaca, io non mi sento molto credibile sulla cronaca e non credo di essere competente”. Insomma, per la Groppelli c’è troppa cronaca anche se trattata magistralmente e poco gossip e spettacolo.