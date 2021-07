Barbara D’Urso fuori dalla domenica di canale 5/ Reazione sui social dopo l’annuncio

Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale su quelli che saranno gli impegni di Barbara D’Urso nella prossima stagione televisiva. La conduttrice, dopo anni, non sarà più la protagonista della domenica. Dal palinsesto 2011/2022 di canale 5, infatti, sono stati tagliati sia Domenica Live che Live – Non è la D’Urso. Una scelta maturata dopo il crollo degli ascolti di entrambe le trasmissioni che, pare, abbiano perso l’interesse del pubblico che gradirebbe un altro tipo d’informazione. A spiegare tutto è stato Piersilvio Berlusconi che, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei nuovi palinsesti ha commentato la decisione dell’azienda precisando di considerare Barbara D’Urso una risorsa di Mediaset, ma come ha reagito la conduttrice di fronte a tale scelta dell’azienda per cui lavora da anni?

Barbara D’Urso, la reazione sui social

La scelta di Mediaset è stata condivisa da Barbara D’Urso che, dopo l’annuncio ufficiale, tra le storie di Instagram, ha condiviso due post con le parole di Piersilvio Berlusconi. “Barbara ha fatto un lavoro grandissimo. Nei mesi di lockdown ho apprezzato il lavoro che ha fatto, è una professionista unica sempre sul pezzo: bravissima, tostissima. Barbara rimane nella nostra squadra, è una risorsa Mediaset”, sono state le prime parole di Piersilvio Berlusconi apprezzate dalla conduttrice e ricondivise tra le storie di Instagram. Nell’altro post pubblicato dalla D’Urso e che riporta altre dichiarazioni di Berlusconi Jr, si legge: “Se ci sono degli adattamenti che riguardano Pomeriggio 5 sono legati alla scaletta del pomeriggio di canale 5. Ci tengo a dire perchè voglio che sia chiarissima la mia e la nostra posizione su Barbara D’Urso che è una risorsa Mediaset. Al di là di Pomeriggio 5, appena ci sarà un progetto che piace a noi e piace a lei, è certo che torni a fare un prime time d’intrattenimento su canale 5″.

