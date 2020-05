Barbara D’Urso furiosa “Clizia e Paolo mi avete preso in giro”/ Gelo in studio…

Pubblicità

Clizia Incorava e Paolo Ciavarro si dicono emozionatissimi per il loro primo incontro a Live Non è la D’Urso. Dovrebbe essere il primo dopo la lunga quarantena, vissuta a distanza, ma a Barbara D’Urso risulta tutt’altro. “Voi vi siete già incontrati…”, afferma seccata la conduttrice. Si imbufalisce quando la coppia tenta di dribblare e nascondere la verità. “Non vi siete mai visti? Allora mi hanno girato una notizia falsa? Perché so che avete fatto un servizio fotografico…”, insiste Barbara. Cala il gelo in studio e Clizia prova a rimediare: “Sì, ieri abbiamo ceduto, abbiamo fatto queste foto. Siamo due giovani amanti..”. La D’Urso si sente presa in giro e parla molto chiaramente ai suoi ospiti: “Non voglio prendere in giro il pubblico di Live Non è la D’Urso. Io ci rimango male se vi siete visti ieri!”.

Barbara D’Urso “sbugiarda” Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro a Live

“Ieri abbiamo trasgredito ma davvero non ci siamo visti per tre mesi”, risponde ancora la Incorvaia, a cui fanno eco le parole di Paolo Ciavarro: “Non volevamo far rimanere male nessuno”. “Io sono dalla parte vostra ma ci sono rimasta un pochino male”, chiude la D’Urso prima di dare il via a quello che doveva essere il loro primo incontro in spiaggia. “Lo so che sarà molto emozionante lo stesso ma non sapevo niente di questa storia, mi sembrava di prendere in giro il pubblico“, conclude Barbara.

CHOC: Clizia e Paolo si sono già incontrati! Noi di Live #noneladurso non ne sapevamo niente… 🤭 pic.twitter.com/6lXon5mQKJ — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) May 24, 2020





