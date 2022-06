Barbara D’Urso furiosa con Dvora Ancona “Taci!”/ Lei: “Non faccio liti per audience”

Dvora Ancona scatena Barbara D’Urso: problemi a Pomeriggio 5

È stata a un passo dal perdere la pazienza Barbara D’Urso nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. Il D’Urso-cazziatone era in agguato ed è in qualche modo arrivato quando una delle sue ospiti di oggi, nello specifico la dottoressa Dvora Ancona, ha continuamente ignorato le richieste della conduttrice di dare anche agli altri la possibilità di dire la loro, continuando invece a parlare senza fermarsi, nonostante i continui cenni della D’Urso.

Dvora Ancona è la dottoressa che alcune settimane fa ha lanciato l’indiscrezione secondo la quale all’Isola dei Famosi ci sarebbero dei chirurghi estetici pronti ad intervenire sui naufraghi. Tesi che ribadisce anche a Pomeriggio 5, con tanto di dimostrazione pratica e a nulla servono le smentite di Guendalina Tavassi e Floriana Secondi, da poco rientrate dall’Honduras.

Barbara D’Urso zittisce Dvora Ancona in diretta: “La mia pazienza ha un limite!”

Dvora Ancona è certa che Carmen Russo si sia sottoposta a qualche ritocchino all’Isola dei Famosi e motiva la sua tesi, dichiarando: “Secondo me l’Isola deve essere quel posto che uno torna che è più brutto perché, giustamente, ha fatto una vita sotto il sole.” Pronta ad avere un secondo parere da uno specialista, Barbara D’Urso interpella il professor Lorenzetti, presente in collegamento per gli ultimi aggiornamenti su Eva Henger. Al sentirlo nominare Dvora però tuona: “Lorenzetti è un professore che stimo e non vorrei litigare”. “Allora taci un attimo!” sbotta la D’Urso, ormai al limite della sopportazione.

La pazienza però crolla di fronte all’ennesima provocazione della dottoressa: “Se mi volete far litigare mi alzo subito, io con un altro professore non vado a litigare, non ho più voglia di fare litigi per fare audience”. È a queste parole che la D’Urso si impone e zittisce definitivamente la sua ospite: “La mia pazienza ha un limite, qui tutto vogliamo fare tranne che litigare. Infatti da un quarto d’ora ti sto pregando di calmarti e anche interrompere questo vocio continuo per far parlare gli altri.” Così dà la parola a Lorenzetti che smentisce la tesi della dottoressa.











